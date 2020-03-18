小資女轉職盼「準時下班」遭批短視近利 難過：不想加班錯了嗎

找工作時，公司的薪水與調薪制度是必看的條件之一，但還有一個最可怕、且每天都會遇到的大魔王，就是「加班」。有網友因不想再踏入會強制加班的公司，放棄能進大公司的機會，結果被朋友批評「短視近利」，讓她非常難過，便在社群詢問大家對於準時上下班的意義是什麼？引起眾多網友留言討論。

原po在Dcard上分享兩個工作經驗，一個每天固定加班1小時，沒有加班費；另一個表定10點下班，但實際12點才下班，同樣沒有加班費，讓她下定決心要找能準時下班的工作，而她很滿意目前的工作。她表示，在進入現任公司前，曾得到大公司的offer，但這類公司幾乎都是責任制、要加班，不符合她想追求的生活形態，她也不願意捨棄下班後的兼差與進修，故而放棄該次機會。

沒想到朋友知道後，卻批評她「短視近利」，認為進大公司歷練一兩年再出來。原po則表示目前工作有獎金、會調薪，重點是能準時下班，加上額外打工的薪水約4萬多元，「但我過得很開心，也持續在進修，希望多增加自己的技能」。不過無法獲得朋友理解仍讓她非常難過，詢問網友：「準時上下班對你們的意義是什麼？」

對於她的問題，網友意見不一，有些人認為喜歡的工作加班也無所謂，但多數人認為加班是無法避免的。「太晚上班跟準時下班都會被講閒話」、「我有個同事就是某大公司，聽他說每天都希望準時走，但有時候會被逼加班」、「我在大公司，哪家就不說了，基本每天要加兩個小時，週工時50起跳」、「從來只有準時上班，不知道下班幾點才叫準時」。

但有網友表示不可一概而論，如果加班加到健康都沒了，才是短視近利吧！也有人認為原PO朋友不該用將自己的標準套用在別人身上，原PO有自己的下班生活非常好，不用管別人怎麼想。