快訊

挺不住！智庫：疫情將使多數航空公司5月前破產

居家檢疫卻失聯！新北公告協尋永和「盧禮勇」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年薪破百萬女性做哪行？網點名「理組最多」再揭殘酷真相

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發問，從事哪些行業的女性年薪才能破百萬。（資料照）
網友發問，從事哪些行業的女性年薪才能破百萬。（資料照）

年薪破百萬是許多人的夢想，有網友發問，年薪百萬以上的女生大多是什麼行業？其他網友表示，文組也沒考高考的話比較困難，大多是理組的女工程師、商業類主管、醫生、外商、科技業等，還有人直言「直播露奶、露腿、當網紅，就能輕鬆破百萬」。

有網友在PTT發問，年薪破百萬的女孩多嗎？要怎麼樣才能做到，大部分是哪些行業的女性年薪才能超過百萬？

其他網友表示「努力工作加上運氣好」、「老師」、「唸台政清交成後進台積工作」、「幫我看醫生的醫生」、「牙醫」、「電資醫牙」、「高階商管」、「台積電工程師」、「金融業」、「空姐」、「科技業很多」、「律師」、「銀行業」。

還有人開玩笑表示，直播露奶、露腿、當網紅，就能輕鬆破百萬，直言「林森北路很多賣身的年薪都破200萬」。

網紅 直播 PTT

延伸閱讀

NBA／籃球場上穿防護衣鬥牛 球星貼影片球迷不買單

媽掏千元鈔買口罩 藥局沒零錢找竟遭嗆「不高興不要賣啊」

又噁又怕！越南市場出售活體老鼠野鳥 蒼蠅到處飛環境髒亂

日本商店廁所衛生紙遭人偷竊數次 店員「自製符咒」奏效

相關新聞

奇景！老鳥薪水比新人低 網揭關鍵：為省錢不全面性調薪

薪水怎麼給是一門學問！有網友指出，小公司經過幾年後發展成千人公司，新進新人一次要學大量職務內容，導致流動率大增，公司只好開出高薪徵人，結果變成新人薪水比老員工還高的奇景。其他網友表示，這種狀況就是「爛公司」，為了省錢不全面性調薪，正是「沒有人資制度、對員工漠不關心」的範例。

年薪破百萬女性做哪行？網點名「理組最多」再揭殘酷真相

年薪破百萬是許多人的夢想，有網友發問，年薪百萬以上的女生大多是什麼行業？其他網友表示，文組也沒考高考的話比較困難，大多是理組的女工程師、商業類主管、醫生、外商、科技業等，還有人直言「直播露奶、露腿、當網紅，就能輕鬆破百萬」。

無薪假企業數創9年新高 年後參訓勞工暴增

新冠肺炎疫情衝擊各行業，目前實施減班休息(俗稱無薪假)的事業單位家數創近9年新高，根據勞動部統計，截至11日，申請參加「...

公司不提供廁紙很摳？網友曝更慘經歷：筆要登記、肥皂收10元

在踏入職場工作前，都要先確定公司待遇和福利等條件，有必要的話也可以徵詢過來人的經驗，以免就職後反悔，只得咬牙為了薪水苦撐。近期有位女網友上網發文，表示自己經歷面試和工作後數年，發現有些公司竟然不提供廁所衛生紙給員工使用，而這些公司正職員工的待遇往往也比其他家公司的工讀生來得差，對於沒提供廁紙的公司，原PO奉勸大家不要進入，而該文章一出後立刻引起網友共鳴。

勞動部推「跨域就業津貼」 搬家、房租、交通費都補助

離鄉背井不用再擔心！為幫助失業民眾跨區域求職，勞動部推「跨域就業津貼」，只要透過就業中心媒合就業，就能領交通、房屋等補助...

疫情衝擊 雇主可緩繳勞保、勞退

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，勞工保險局指出，自四月一日起，已向地方主管機關通報減班休息（俗稱無薪假）的事業單位，或經中央目...

疫情影響無法上班照給全薪 486先生舉動網讚：還有缺嗎？

受到新冠肺炎疫情影響，許多企業紛紛放起無薪假甚至裁員，不過團購達人486先生卻在自己臉書上表示，即便疫情一發不可收拾，但他已存滿10年獲利現金，就算員工無法正常上班，都還是可以照常領全薪。

面試完被告知回家等7天 過來人曝「等通知=沒錄取」

面試是進入職場的第一道關卡，每個人都會經歷過，多數人也都遇過面試後被告知回家等通知，但「等通知」代表的是什麼意思呢？一名網友就在PTT上寫道自己昨（12）日面試後就遇到這樣的情況，而貼文引來許多網友討論，還有內行人點出面試的鐵則。

U值媒／為何旁人總喜歡潑冷水？

為何旁邊的人總喜歡潑冷水？被潑冷水時，再堅強的意念都會被動搖，要怎麼才能堅持下去？我到一家廣播電台接受訪問，裏頭的企劃人員剛大學畢業，我和對方閒聊「這應該是你第一份工作吧？」這位看來很有個性的女孩先是點點頭，接著又搖搖頭「嗯，可是說是，也可以說不是啦。」原來，她大學期間就和直播平台合作，自己開頻道擔任直播主，愛音樂的就在節目中自彈自唱，因此累積了一批忠誠粉絲，每月收入可多達三、四萬。「哇！還在念大學就可以賺三、四萬，很厲害啊！怎麼不繼續下去呢？還是現在工作的薪水更好？」我好奇問她。

善心男薦友入職「無經驗行政40K」反怨被騙 網暴動：佛心公司！

許多人在自己行有餘力之時，會順手拉身邊人一把，可惜有時好意錯付，反倒讓自己沾了一身腥。日前有網友抱怨，曾推薦家境不佳的朋友進同公司，然而對方抱怨連連又打混摸魚，最後因出包太多被開除，讓他深信「可憐之人必有可恨之處」。

考績「越高層打越低」他想找主管聊被勸：自討苦吃

年終獎金通常與考績有直接關係，一名工作兩年多的上班族納悶公司考績為何「越上層主管打越低」，不解為何直屬主管的好評價在大主管眼裡卻被打折扣，且平時與大主管接觸也不多，想找對方聊聊為何考績被打低，想不到不少過來人直言「聊完準備離職吧」。

104人力銀行調查 22%工作者擔心工作感染新冠肺炎

新冠肺炎疫情打亂全球經濟和人們生活作息。104人力銀行最新調查，656位有工作的受訪者中，84.3%目前工作還算正常，但...

熱門新聞

一張圖看一周天氣！北東周三變天 周四雨大又久

疫情圖表／旅遊警示狂響 這34地區入境需居家檢疫14天

把握好天氣 吳德榮：周三水氣增多天氣漸轉變

史上降最大 油價創近4年新低

老農津貼+農民退休儲金 農民退休制度出爐

台北亞都麗緻傳啟動3個月無薪假 羅明威：營收掉6成多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。