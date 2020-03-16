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年薪破百萬女性做哪行？網點名「理組最多」再揭殘酷真相
年薪破百萬是許多人的夢想，有網友發問，年薪百萬以上的女生大多是什麼行業？其他網友表示，文組也沒考高考的話比較困難，大多是理組的女工程師、商業類主管、醫生、外商、科技業等，還有人直言「直播露奶、露腿、當網紅，就能輕鬆破百萬」。
有網友在PTT發問，年薪破百萬的女孩多嗎？要怎麼樣才能做到，大部分是哪些行業的女性年薪才能超過百萬？
其他網友表示「努力工作加上運氣好」、「老師」、「唸台政清交成後進台積工作」、「幫我看醫生的醫生」、「牙醫」、「電資醫牙」、「高階商管」、「台積電工程師」、「金融業」、「空姐」、「科技業很多」、「律師」、「銀行業」。
還有人開玩笑表示，直播露奶、露腿、當網紅，就能輕鬆破百萬，直言「林森北路很多賣身的年薪都破200萬」。
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