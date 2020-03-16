奇景！老鳥薪水比新人低 網揭關鍵：為省錢不全面性調薪

薪水怎麼給是一門學問！有網友指出，小公司經過幾年後發展成千人公司，新進新人一次要學大量職務內容，導致流動率大增，公司只好開出高薪徵人，結果變成新人薪水比老員工還高的奇景。其他網友表示，這種狀況就是「爛公司」，為了省錢不全面性調薪，正是「沒有人資制度、對員工漠不關心」的範例。

有網友在PTT發文表示，有不少公司在新創時期，職務內容簡單，早期員工薪水都不多，後來發展4、5年後，公司成為千人公司，導致新人職務繁雜，流動率因此大增，為了留住新人，公司只好開出高薪徵人，於是出現新人薪水比老員工高很多的奇景。

其他網友則表示，這種狀況很常見，有人表示，自己待的前公司早期有賺錢，大家薪水升的快，之後沒賺錢就只發基本薪資，導致遲遲招募不到新人，制度越來越奇怪，老鳥月薪4、5萬，菜鳥主管不到3.5萬，研究所畢業新人3.6萬，隔壁部門研究所畢業卻只有2.7萬，整間公司亂七八糟的，最後減薪、裁員樣樣來。

還有人點破，此現象就是「公司沒有人資制度，對員工漠不關心的範例，只要人找的進來就好，以後就不管他了，台灣公司幾乎都這樣」、「新創沒錢只請的起猴子，後來壯大想請人，一堆公司這樣搞，所以跳槽才夯」。

有人表示，曾待過一間公司，是老闆吃定老員工不敢走，所以不幫老員工調薪，新來的員工則要按照勞基法走，所以薪水比老員工高，後來是老員工的子女去勞工局申訴，開罰後老員工的薪水才增加，簡單來說很多老員工都不知道自己的福利被吃掉了。