無薪假企業數創9年新高 年後參訓勞工暴增

新冠肺炎疫情衝擊各行業，目前實施減班休息(俗稱無薪假)的事業單位家數創近9年新高，根據勞動部統計，截至11日，申請參加「充電再出發計畫」職訓的減班休息勞工數有562人，跟去年整年總計713人相較之下，已超過去年整年度的半數。勞動部官員指出，遞件申請幾乎集中在農曆年後。

據勞動部統計，截至3月11日，實施減班休息的事業單位家數總共83家、3169人，家數已創下近9年新高，其中減班休息家數最多的產業是批發零售業，家數23家、人數285人。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗指出，為協助在職勞工就業穩定的影響，勞動部在2月21日就修正了「充電再出發訓練計畫」，針對實施減班休息的勞工，將參加職業訓練津貼時數從每月100小時提高至每月120小時，參訓勞工最高可領到1萬8960元的訓練津貼；事業單位辦理訓練課程的補助訓練費用，也從190萬提高到350萬元。

根據勞動部勞動力發展署統計，截至11日，總共有561名被減班休息的勞工申請參訓、7家事業單位申請辦理職訓。相較於2019年整年只有7家、713人，申請人數暴增，沈文麗說，特別集中在農曆年後遞件踴躍，申請辦理職訓的事業單位產業多元，有旅宿業、製造業，也有科技業。

沈文麗提及，2008年金融風暴時期，勞動部曾推出充電加值計畫，也是提供減班休息參訓、辦訓所用，因當時失業率一度高達6%，來申請補助的企業數總計742家、1萬8778人。

充電再出發計畫受理至8月31日止，凡經勞資協議實施減班休息，並通報地方勞工主管機關的勞工或事業單位，都可向勞動部申請參訓津貼或辦訓補助。