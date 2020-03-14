公司不提供廁紙很摳？網友曝更慘經歷：筆要登記、肥皂收10元

在踏入職場工作前，都要先確定公司待遇和福利等條件，有必要的話也可以徵詢過來人的經驗，以免就職後反悔。近期有位女網友上網發文，表示自己經歷面試和工作後數年，發現有些公司竟然不提供廁所衛生紙給員工使用，而這些公司正職員工的待遇往往也比其他家公司的工讀生來得差，對於沒提供廁紙的公司，原PO奉勸大家不要進入，該文章一出後立刻引起網友共鳴。

原PO在「Dcard」發文分享，她說「從我面試、工作後幾年的觀察，連廁所衛生紙都不願提供的公司真的不是啥好公司，看了那麼多間真的都遊走在法律邊緣，薪資待遇也沒多好」，而對於沒提供廁紙的公司，原PO也表示這樣對女生相當不方便，且不會建議大家進去工作。

對此，許多網友紛紛留言，表示「好好笑，小地方看出老闆到底多摳的概念」、「我其實沒想過會有公司不提供耶」、「真的有一堆，自己帶就算了還會有同事一直跟你借」、「但提供的也不見得好，我家人在泳池工作，他們老闆娘會提供無限衛生紙跟棉花棒。但一樣很摳」、「還好我實習的公司廁所附酒精，還是免治馬桶，衛生紙也有專人補」、「我們公司不僅有衛生紙，擦手紙，烘手機，還有免治馬桶可以沖PP，也是遊走在法律邊緣唷」。

而有網友也透露其他公司的超差待遇，「前公司本來都會提供個人用衛生紙，還有辦公用的筆，有一天突然宣布節約，不再提供以上物品，如果公司有這情況也要小心，表示快倒了」、「還有遇過公司的筆全部要登記，離開要核對交接」、「曾經去過連影印紙都要自備的公司」、「我待過公司廁所沒有衛生紙的，然後洗手台的肥皂還要每個月收10塊錢唷，然後文具都只能申請一次」、「電腦不給充電+1」、「還遇過沒網路叫我們用自己吃到飽的」。