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面試完被告知回家等7天 過來人曝「等通知=沒錄取」

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人求職都會經歷過面試這一關，也多少都被告知過「回家等通知」。 示意圖／ingimage
許多人求職都會經歷過面試這一關，也多少都被告知過「回家等通知」。 示意圖／ingimage

面試是進入職場的第一道關卡，每個人都會經歷過，多數人也都遇過面試後被告知回家等通知，但「等通知」代表的是什麼意思呢？一名網友就在PTT上寫道自己昨（12）日面試後就遇到這樣的情況，而貼文引來許多網友討論，還有內行人點出面試的鐵則。

原PO表示昨天到一間公司去面試，結束後主管告訴他因為後面還有其他人也要面試，如果有錄取，7天內就會以電話來通知，原PO聽了也不懂這樣算不算有錄取，只好上網求助網友「面試完叫我回去等7天怎麼辦？

網友們看了紛紛勸他不用再等了，「有錄取的話，面試時就會問你何時能上班了，等7天的通常都是備取」、「7天就是快找下一家」、「不要等了，趕緊找新的吧」、「不理他，繼續投並面試其他家」、「當天沒回的就沒了」、「我因為面試等到第8天打電話去問職缺，因而被留下印象然後最後錄取了」。

還有一名網友覺得「等通知=不會通知=沒錄取」，他認為如果有錄取都直接告知求職者回去準備資料、什麼時候過來報到等等，「除了一些規模特大的大企業會真的有太多流程要走之外，一般公司、小商店，幾乎都是這樣的」。

這名網友還分享自己曾經求職的經驗，以前網咖盛行時曾去應徵大夜班，當時包括他在內有7、8個人前去面試，有一個穿熱褲的辣妹，在面試回答問題時說什麼都不會，沒想到就被錄取了，但輪到他時告訴老闆自己對電腦多少懂一些，卻被說「有需要再通知你」，讓他又氣又無奈。

PTT 面試

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