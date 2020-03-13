疫情影響無法上班照給全薪 486先生舉動網讚：還有缺嗎？

受到新冠肺炎疫情影響，許多企業紛紛放起無薪假甚至裁員，不過團購達人486先生卻在自己臉書上表示，即便疫情一發不可收拾，但他已存滿10年獲利現金，就算員工無法正常上班，都還是可以照常領全薪。

486先生在自己的臉書上宣布，即便疫情變得嚴峻導致無法正常上班，公司也還是會發放全額薪水給員工，讓所有同仁不用擔心生活花費。他表示這筆錢是10年前未雨綢繆存起來的，「我知道世界不可能永遠歌舞昇平，遲早都會遇到什麼大狀況，所以公司的獲利我都把現金儲備起來。」

為了因應未來可能的災難，486先生表示這幾年不管銀行理專說什麼他都不為所動，就是默默的將錢存下來。沒想到2019年底全世界真的迎來新冠肺炎，並在2020年初席捲全球。486先生慶幸他當初創業時就有危機意識，「所以現在不光正職同仁無須擔心，連PT同仁也都享有公司的保護。」

看到486先生感性發文，網友們紛紛在底下留言稱讚：「幸福企業，佛心老闆來的」、「有這樣的老闆…其他老闆該怎麼活」、「超前部署」「真的是太誇張的好老闆，將心比心的厲害」、「請問老闆有缺工嗎？我能力不錯耶！」、「別人的老闆總是不會讓我失望」。