善心男薦友入職「無經驗行政40K」反怨被騙 網暴動：佛心公司！

許多人在自己行有餘力之時，會順手拉身邊人一把，可惜有時好意錯付，反倒讓自己沾了一身腥。日前有網友抱怨，曾推薦家境不佳的朋友進同公司，然而對方抱怨連連又打混摸魚，最後因出包太多被開除，讓他深信「可憐之人必有可恨之處」。

近日有網友在大學生論壇Dcard上紓發心情，提到自己有位家境貧困的朋友，三餐不繼且找不到工作，他一時心善，便向老闆薦舉他來公司擔任行政職，即使沒有經驗，起薪仍有40K起跳。然而對方並未因此心懷感激好好努力，反而嫌薪水少加班多，懷疑原PO故意將他騙進公司做「沒有未來」的工作，整天摸魚聊天連老闆都發現了，最後因接連出包被炒掉。而這段經歷也讓他深信「可憐之人必有可恨之處」這句話，並勸誡大家「千萬別找朋友進公司」。

原PO的血淚教訓得到多人認同，認為除非能客觀評估對方的個性和實力，否則千萬別幫親戚、朋友找工作，免得討不了好還敗壞老闆緣、幫忙擦屁股。「很早之前就已經認清，好朋友不等於好同事這件事情了」、「真的不要跟朋友或是親戚同間公司，到最後關係都會搞得很差」、「幫朋友找工作之前，真的要客觀評估對方的個性和實力阿」。

不過更多網友把重點集中在「無經驗行政職40K起跳」上，紛紛大讚「佛老闆」、「佛心公司」，自薦想當原PO朋友，畢竟行政職行情價常常在20K~30K之間徘徊，有網友甚至表示自己當工程師的薪水也沒到40K！但也有人覺得頻繁加班到晚上8、9點，月薪40K換算時薪後並不算高。原PO則解釋，朋友常加班是因為沒經驗又不願學習，該職位的離職同事除了老闆臨時交辦事項，幾乎天天都能準時下班，同時他也婉謝眾人青睞，公司員工流動率很低，現在也沒有職缺。