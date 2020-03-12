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考績「越高層打越低」他想找主管聊被勸：自討苦吃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名上班族納悶公司考績「越上層主管打越低」，不解為何直屬主管的好評價在大主管眼裡卻被打折扣。 示意圖／聯合報系資料照片
一名上班族納悶公司考績「越上層主管打越低」，不解為何直屬主管的好評價在大主管眼裡卻被打折扣。 示意圖／聯合報系資料照片

年終獎金通常與考績有直接關係，一名工作兩年多的上班族納悶公司考績為何「越上層主管打越低」，不解為何直屬主管的好評價在大主管眼裡卻被打折扣，且平時與大主管接觸也不多，想找對方聊聊為何考績被打低，想不到不少過來人直言「聊完準備離職吧」。

網友在批踢踢科技工作版表示自己入行兩年多，直屬主管均給予他高度評價，實際完成的件數、速度、案子複雜度也是部門第一，近日查看考績時卻發現更高層的主管給予他「B」的評價，想和接觸的頻率不高的大主管聊聊為何考績會跟直屬主管有落差，此舉卻讓許多人直呼千萬不可。

不少人認為要找最上頭主管談考績只是「自討苦吃」，分析有可能是主管間處的不好、自己的部門不賺錢，或者是考績被打A的名額有限，才導致考績跟直屬主管打的有落差，也建議當事人千萬別貿然找大主管談考績，「找他聊完87%會一路B下去」，認為如果要談應該要先想想自己的籌碼是什麼、或者是增加自己在工作上的能見度，而非貿然行動。

但也有人指出問題是出在公司的「爛文化」上，分析會這樣子打考績的可能是公司內部有鬥爭，而考績高的人很可能就被抓到其他較受重視的單位去，而這樣的公司「再待著永遠都是B咖」，認為想要和上頭談考績，不如先找好工作。

上班族 年終獎金

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