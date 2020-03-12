從「失敗」領悟工作哲學！面對職場挫折 成功者的做法和你不一樣

被Refinery29評為紐約市科技產業最有權勢的六位女性之一，法蘭‧豪瑟在其新書《柔韌》提到，記得一位資深高階管理人員跟我說：「沒有人可以百發百中，失敗是很正常的。」但當失敗真的發生時，還是會因此撼動個人的自信。而且不難理解的是，我們也常會把嚴重的挫折視為自己能力不足所造成，然後為此感到不安。頗值得注意的尤其是女性如何面對失敗。《哈佛商業評論》發現女性如果在過去曾在應徵其他類似職位時被拒絕，那麼她們之後幾乎就不太可能去爭取領導職位。隨著時間過去，這無疑成了女性之所以與資深管理層職位無緣的原因之一。冒著失敗與被拒絕的風險時，我們該如何學會自處？

大衛．貝爾斯(David Bayles)和泰德．奧蘭德(Ted Orland)在其共同著作《開啟創作自信之旅》(Art & Fear )中提到一位陶瓷老師做的實驗。他將初階陶土課的班級一分為二，告訴其中一組之後會以數量來評斷他們的成績，只要做出越多作品，分數就越高。接著他則告訴另一組之後會以品質來評分，作品做得越完美，分數就越高。猜猜看哪一組的作品比較好？答案是以數量去評斷的那一組。為什麼會這樣？因為他們的練習次數增加了，然後他們也失敗了。透過不斷地嘗試與失敗，他們的技術整體提昇了。而另一組因為太專注於完美呈現作品而不敢冒險，因此他們從來沒失敗過，但也因為如此，他們沒有任何進步。

我最近聽到有八十％的女性執行長在高中或大學時期都有參加過校隊，這個數據在我看來十分合理。透過團體運動，這些女性學會不將整個校隊的輸贏視為自己的問題，運動有輸有贏，隔天回到運動場上又是一條好漢。透過一次又一次的重複，也確實讓這些女性執行長培養了躍升上位所需要的彈性。或許你覺得加入大學足球隊對你來說為時已晚，但培養冒險的信心永遠不嫌晚。我最近協助一位我所輔導的女性凱瑟琳(Kathryn)做出職涯中是否要冒險的重大決定。凱瑟琳是一位藥廠的業務代表，她獲得了一個業務經理的工作機會，這個職位在薪水上有明顯的提昇，但她和丈夫與孩子得從他們所居住的芝加哥搬到北卡羅來納州。

凱瑟琳和我一起討論潛在的風險。她的兒子需要特殊照護，因此很重要的是必須找到合適的學校，她覺得這麼做可能會中斷兒子目前在學校的優良表現，風險很高。凱瑟琳的丈夫與她在同一間公司工作，對方也提供她丈夫在北卡羅來納的一個職位，因此他並沒有失業的危機，但凱瑟琳依然相當擔心搬家可能會影響丈夫。除此之外，她的娘家和夫家都住在中西部，他們家的整個支援系統都在那邊。從正面來看，凱瑟琳過去一年多以來已經對現職感到倦怠，因此對於職涯可以更上一層樓感到相當興奮。這次升遷對她來說是個絕佳的機會，可以往上挑戰並承擔更多責任。她知道這些機會通常會伴隨其他事情一起到來，一旦我們清楚地知道潛在的風險與報酬，我們便就下列問題一一討論：

1.如果不用考量我的先生和小孩的話，我會怎麼做？

當然凱瑟琳得考慮搬家對她的家人會有什麼影響，但對她來說，知道還可以從其他角度來決定也很重要。對凱瑟琳而言，如果不是顧慮到對家人的影響，她一定會接下這份新工作。

2.如果他們也為我感到高興，我會怎麼做？

凱瑟琳很幸運地有位相當支持她的另一半，也真心為她感到高興，但並不是所有情況都是這樣。如果不需要討好他人，想像自己會怎麼做這個決定，對於同理心過度氾濫的人(例如我自己)來說很受用。

3.這個決定跟我的價值觀是否一致？

這聽起來可能很愚蠢，但很多人並不確定對自己來說最重要的是什麼。是金錢、成就感、愛還是其他東西？有主動討好他人傾向的人，往往會因為想令他人開心而忘了自己的價值何在。但當你完全了解自己的核心價值，就會比較容易做出符合你心之所嚮的決定。凱瑟琳發現她十分重視她的職涯，並且相信自己若在工作上表現優異，也會是個更好的母親。

4.最糟的情況會是怎樣？

辨識出最糟的情況可以讓未知的恐懼降到最低。在極端糟糕的情況下，凱瑟琳可能會討厭她的新工作，她的兒子可能會不喜歡新學校而不再進步，而她的丈夫可能會怨恨她讓全家搬遷。這看起來不是很好，但至少幫助凱瑟琳正視這些可能。

5.我可以如何降低風險？

一定有方法可以降低你個人冒險的衝擊。有時候當「人很好」的女性被賦予機會時，她們會很猶豫不敢要太多，因為怕被當成是貪婪的人。但為了降低風險而主動提出所需，其實是聰明的表現而非貪婪。凱瑟琳因而與公司談成一個協定，一年內如果她不適應新工作，她可以在芝加哥得到相同職位的工作，同時她也把芝加哥的房子租出去而不是賣掉，在北卡羅來納州則改用租屋的方式。

有一次我聽到Spanx 創辦人莎拉．布萊克利(Sara Blakely)談到她的父親在她年幼時鼓勵她「失敗」。在餐桌上，他會問莎拉和她的弟弟：「你們今天經歷了什麼失敗？」她讚揚了父親給予他們失敗的自由，這讓她有了面對風險的信心，且對她往後的職涯也有很大的助益。這個故事令我印象深刻，我在想等我的兒子們年紀稍長一些，我也要開始這麼做。我也曾經聽過一場TED演講，主講人蔣甲(Jia Jiang)為了要努力克服自己被拒絕的恐懼，他刻意地每天出門讓自己被拒絕，如此持續了一百天。他看到陌生人會走上前向他們借美金一百元，或是吃完午餐後詢問店家能不能幫他「免費續漢堡」。

這聽起來可能很愚蠢，但他也因此對於被拒絕感到越來越自在。另外還有一個附加的收穫，就是他發現人們比想像中的還要慷慨親切。因此如果你因為怕失敗或被拒絕而不願意冒風險，為什麼不試試看呢？你可以問自己：「我今天打算如何失敗？」說不定最後的結果反而是你成功了呢。

本文取自《《柔韌：善良非軟弱，堅強非霸道，成為職場中溫柔且堅定的存在》

出版社／時報出版

作者／法蘭‧豪瑟（Fran Hauser）

譯者／吳孟穎

本文節錄：【柔韌：善良非軟弱，堅強非霸道，成為職場中溫柔且堅定的存在】一書