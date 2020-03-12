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AI也鬧人才荒！想捧金飯碗這三種類型最吃香

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
人工智慧將顛覆工作生態，管理職與專業人士等白領工作也無法倖免。 路透
人工智慧將顛覆工作生態，管理職與專業人士等白領工作也無法倖免。 路透

AI產業化」和「產業AI化」正如火如荼地進行中，企業對於AI人才需求，愈來愈殷切。

根據國際研究暨顧問機構Gartner預測，2018年全球和AI相關的商業總價值將達1.2兆美元（約37兆新台幣），到2022年更將成長至3.9兆美元（約121兆新台幣）；然而，AI人才卻奇缺，已讓各企業爭破頭。

就連台灣獨角獸企業之一、專攻人工智慧的沛星（Appier）也面臨人才荒。

成立於2012年的沛星，專長涵蓋人工智慧、資料分析與分散式系統等領域，曾獲IDC評選為2018亞太地區資料即服務（Data-as-a-Service）創新供應商，也獲美國《財星雜誌》（Fortune） 評選為「引領全球AI革命的50家企業」，並連續兩年（2017、2018）被國際知名市調機構CB Insights評選為全球100家最具影響力的AI企業（The AI 100）。國發會主委陳美伶更曾點名它是「台灣孵育出唯二的獨角獸企業之一（另一個是Gogoro）。」

然而，如此知名的AI新創公司，照理說應該人人想搶進工作，卻也有AI人才短缺的棘手問題。

AI這一行：入門容易、精進難

「老實說，現在的AI或是機器學習目前都處於入門容易、精進難的階段，」沛星首席機器學習科學家林守德指出，目前已有許多開源工具，能讓一般人很容易地使用這些套件進行專案；但是，要怎麼把這些初步的作品更進一步開發成能普遍應用，同時是令人滿意的產品，則需要許多優秀的工程師與AI科學家共同合作，才能跨越。

「總結來說，做一個預測模型並不難，但做到易用、成效佳，且User-friendly（使用者友善），就不是一件容易的事，」林守德補充。

簡而言之，隨著AI開源軟體愈來愈多，跨進AI的門檻已明顯降低，許多人都能用相關的軟體打造簡單、有趣的應用；但是，要讓AI應用更深入產業，滿足企業需求，則需要更專業的工程師或AI科學家。因此，專業的AI人才重要性日與俱增，更加炙手可熱。

但，令人意外的是，頂尖的AI人才，在全世界卻是「鳳毛麟角」。

人工智慧服務公司Element AI所發布的「2019年全球AI人才報告」指出，從社群平台LinkedIn的個人資料調查顯示，全球僅3萬6524人符合「AI專家」資格，雖然這個數字比2018年的調查增加了66％，但專業頂尖的AI人才仍稀缺。

AI人才有三種 適才適所很重要

到底所謂的AI人才，究竟需具備哪些特性？為何如此短缺？

「AI公司需要的人才通常有三種，一是數據科學／機器學習科學家，二是資料分析師，三是AI後端工程師。」林守德說明，很多企業意識到需要AI人才，卻無法具體提出所需的條件和職能。「假設能對這三類人才的職能進行相應的技能訓練，人才與產業的銜接會更好，」林守德補充說。

更讓企業傷腦筋的是，如何吸引優秀人才。根據Element AI的調查指出，目前美國是最吸引這些優秀AI人才的國家，有46％的人在美國工作，約11％的人在中國上班，中美兩國就占了57％。之後是英國的7％，加拿大、德國和日本各占4％。總體來說，排名前五的國家囊括了全球超過七成的人才。

面對AI覓才困難重重，台灣企業紛紛轉向大專院校，使得產學合作成為培育人才的重要選項。

目前企業除了積極尋找「外援」之外，也不斷透過產學合作，培育三種AI人才。例如，聯發科教育基金會攜手國立台灣科學教育館、台大電機工程學系，推出「未來之星智慧科技營隊」；或是沛星推動AI頂尖研究獎勵計畫、支持台大電資學院Appier AI講座等，都是為了延攬頂尖AI人才而鋪路。

「投入AI領域的人才，興趣各有不同，有的人喜歡建立訓練模型、有的人喜歡分析資料；有的人則只想當個單純的工程師，寫寫演算法就好，」林守德認為，要找到頂尖的AI人才，之後要留下他們，很重要的一點，就是適才適所。

沛星科技執行長暨共同創辦人游直翰認為，AI還有10年、甚至20年的成長期，因此，如何讓AI人才持續發掘有趣的問題，讓他們覺得自己正在發展和研究的方案具有影響力、可以改變社會環境，才是吸引AI人才的關鍵。

（作者／ 侯冠州 本文出自2020.3.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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