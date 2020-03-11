2020年國際婦女節，女人迷釋出問卷調查結果，台灣女性在職場、個人價值、家庭三個層面的滿意度如何？立刻看問卷結果！

3 月 8 日婦女節即將到來，最大女性媒體社群——女人迷，針對台灣女性於職場、個人價值、家庭的滿意度進行 2020「女力大調查」，並在今日公布調查結果，分享三大發現：一、台灣女性在職場中有近四成感到成就感低落。二、在職場、個人價值、家庭三大面向，台灣女性對個人價值的現狀最不滿意。三、尚未生育的女性群族，普遍最想改善與原生家庭的溝通問題。

根據行政院性別平等會公布的性別不平等指數 GII（Gender Inequality Index），台灣名列世界第九、亞洲第一！女人迷創辦人暨執行長張瑋軒表示：「台灣的性別平權意識，多年來有很大的提升，作為亞洲第一實至名歸！不過要落實真正的平權，仍需要每個人的努力。因此，女人迷從 2018 年開始進行『女力大調查』，了解女性在職場、家庭、個人價值的滿意度狀態，並實際做出倡議與改變。為了提倡多元共融，女人迷也與企業合作，讓更多企業能擁抱多元共融的氛圍。」

台灣女性的職場滿意度：近四成感到不滿意

根據女人迷的「女力大調查」，在職場滿意度部分，有近四成的人認為沒有獲得成就感。而沒有成就感的原因包含：進行重複性高的工作、發現自己習慣性的選擇謙虛或退讓。女人迷的主編柯采岑表示：「根據對社群的觀察，女性在職場中確實比男性容易有自信心不足的問題，也較容易咎責自己。如何進一步改善社會風氣與催生支持女性的方案，是我們想努力的目標。從調查結果中也可發現，台灣女性最渴望多元共融的職場環境，並且親職責任上獲得支持，如保障雙親育嬰假。」）

台灣女性對於個人價值的滿意程度最低

在個人價值的滿意度部分，台灣女性在個人價值的面向上滿意度最低 *註。有四成的女性認為自己尚有不足，仍在追求自己想要的生活。女人迷創辦人暨執行長張瑋軒表示：「創辦女人迷的重要原因，就是希望能引導更多人打破性別對生活、夢想的限制。性別意識其實不遙遠，就是大家每天的生活方式，我們也與台灣女性設計師合作，希望透過商品設計，讓性別意識落實到生活中。」

九成女性認為親職責任應由雙親共同承擔，並非由女性獨自承擔

高達九成的女性認為教養小孩的親職責任應由雙親共同承擔，而非女性的責任。聯合報記者林俊良／攝影

在家庭生活層面，針對尚未生育的女性，她們最想改善的問題是：與原生家庭的關係緊張。已有小孩的女性最感困擾的問題則是：沒有屬於自己的時間、總是認為自己做得還不夠好。女人迷的主編柯采岑表示：「家庭溝通確實是許多人想要解決的問題，不只有台灣，我們在亞洲許多地區都觀察到同樣的狀況，因此去年開設的分站回家吧，聚焦家庭，希望透過深度的討論，能理解痛點，也提供實際的溝通方法，讓家人互相理解，不再緊張。」高達九成的女性認為教養小孩的親職責任應由雙親共同承擔，而非女性的責任。

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2020 年女性怎麼看自己？女力調查：近四成職場女性沒有獲得成就感