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上班11小時日薪僅800又遭老闆狂扣錢 他喊：公平嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
飲料店員工日薪800又遭各種理由亂扣。圖片來源／ 臉書
飲料店員工日薪800又遭各種理由亂扣。圖片來源／ 臉書

一名在飲料店工作的民眾指出，工作5天只拿到4000元的薪資，老闆又因為「珍珠損壞」、「未交接損失」、「不假外出」等理由扣了800元薪資，最後還提到下班後出意外但隔天雇主仍要他出勤，讓原po氣喊「這公平嗎」。

有一位在飲料店打工的民眾在「爆怨公社指出，他在2月18日就職，2月22日離職，每天工作時間從早上10點到晚上9點，其中一天是從10點到晚上7點，但日薪卻只有800元，而原本應該要有4000元薪水，又因各種理由遭扣800元，最後原po只拿了3200元的薪資。

原po表示，遭扣的800元薪資中，其中100元被扣是因珍珠長螞蟻無法販售而經過店長同意倒掉，另外他還被說是沒有完成交接工作的關係所以扣500元，最後更因原po到對面火鍋店點餐被指「不假外出」遭扣200元薪水，種種事件讓他直呼「珍珠長螞蟻了，不倒掉難道給客人喝嗎？」、「鐵門鑰匙放在抽屜鎖住，請他們調監視器，沒有回我，直接扣我500？」、「難道沒有吃飯時間？」

最後原po還提到，2月20日下班時在路上發生意外，雇主還要他隔天去上班，對此他問，雇主是不是要負擔一些責任，更喊「我只想知道這樣公平嗎？」。

文章一出，有網友紛紛留言說「這老闆就欺負人啊！」、「現在雇主的吃相，都在比難看的」、「一天800？扣東扣西他在施捨你喔？」，也有人勸原po，「直接拿去投訴勞工局」、「請勞動部派人去稽核，薪水也太低了吧！」，另外提到雇主賠償的部分，網友則說「如果有保勞保，可以申請上下班中途意外」。

薪資 薪水 爆怨公社

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