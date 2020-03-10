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33歲竹科「外包員工」領4萬該轉職？ 網：還有機會

聯合新聞網 / 綜合報導
聯合報系資料照片
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工作遇到瓶頸時，有些人會想轉職來尋求突破，這時年齡也會是重要的考量因素。一名網友在 《 mobloe01 》上發問：朋友在竹科當駐廠人員月領近4萬，但因為想當正職員工，最近打算離職。但他認為朋友已33歲，又沒專長，未來並不樂觀，因此苦勸朋友留下，想詢問大家怎麼看這樣的年齡問題。

該名網友表示，他朋友33歲，沒有特殊專長，在廠內是有9年年資的小組長，平時工作輕鬆沒有壓力，一個月可以實領3萬7，如果加班可以到4萬5以上，但因為是派駐人員，薪資相對沒有再往上的空間。朋友雖然工作穩定，但因為工作枯燥，且不甘於駐廠外包人員，仍想為成為正職員工，目前已經東西收好，只差提出正式離職。

但貼文網友認為，以朋友現在的條件，即使換了工作，待遇肯定不會比現在高。他表示，在朋友30歲前就有勸告過要換工作盡早換，不然以後很難找，拖了3、4年，時機已經過了。不如等現有駐派公司將駐廠人員納為正職，到時就可百萬年薪起跳。而且朋友堅持在竹科工作，以他現有條件在竹科並沒有優勢。

網友們回應大多認為33歲還算年輕，只要肯拚機會還很多。有些人建議不一定堅持要在竹科，即使沒有特殊專長，台北或其他縣市也還有很多機會。有人認為大環境不好，還是該先找好後路再辭職。也有人認為，雖然現在駐廠外包人員看似穩定，但未來會發生什麼事情不可知，且沒有保障，考公職沒有年齡限制，也可以考慮。

離職 薪資 竹科

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