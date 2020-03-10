找工作？看這裡！2020人人搶入坑的夢幻職業TOP10

年後華麗轉身，你想找什麼工作？

年終領的夠本嗎？過年放假放的不開心嗎？在台灣，因為新的一年開始，有不少人總會選在過年後跳槽、轉換跑道，根據人力銀行調查，大家心中夢幻職業在近幾年多有改變，受到YouTuber、網紅等KOL的影響，新鮮人或上班族最想從事的工作已逐漸變成網紅、網帥、工程師、公務員等行業，福利多、薪水高又光鮮亮麗，讓人十分嚮往。

今天，DailyView網路溫度計也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，年後轉職潮蠢蠢欲動，上班族究竟最愛什麼工作、哪個更有前景，才能成為高居心中最夢幻的職業呢？

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TOP1 工程師

每天面對外人看不懂的數字世界，每天盯著電腦，成了外界認為爆肝一族的工程師，然而他們的工作技術性高、取代性低，當你學有所成，走到哪都能擁有一份高薪水。

工程師蟬聯多年人力銀行調查的夢幻工作排行榜前幾名，人才、技術一直以來都是台灣的優勢，科技業例如鴻海、台積電等國際大廠，傳產業的就有如中鋼、中華電信，雖然企業改為民營，但仍有多項員工福利，因此對於許多追求穩定、高薪、想轉職工程師的人，也有很大的吸引力。

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TOP2 公務員

小時候爸媽常說長大後就要捧「鐵飯碗」，穩定薪水、福利多，也能擁有一技之長，因此畢業後不少人擠破頭考遍各大國營企業，台糖、台水、台電等，公務員不僅是外界普遍認為的好缺，新鮮人畢業起薪比一般公司企業員工高，放長遠看退休生活也更有保障。

每年公務員招考，總是幾萬人搶幾百個名額，僧多粥少全是因為福利好，除了工作有國家掛保障外，婚喪假、子女教育福利，員工更有持股分紅，不為自己思考，也要為未來家庭、退休幸福生活著想啊！

image source:FB/臺北市松山區戶政事務所-大松山小倆口

TOP3 空服員

相信許多女孩們心中都曾有過空姐夢，綁著氣質包頭、穿著合身制服、拖著行李高雅的穿梭機場，成為全場目光焦點，空服員屬於高危險工作者，每天在離地面幾萬呎高的高空中，因此相對來說薪水福利也會優於一般上班族，機票便宜、每天搭飛機、飛出國也能順便玩，近日正式啟航的星宇航空更是把航空業再拉到新高度，超美制服、「金」級形象，要說是夢幻職業真的是不為過！

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TOP4 業務

靠一張嘴走遍天下？遇到招攬辦理信用卡、行銷各種產品的人，也許會有人覺得煩，不過業務可是非常有挑戰性的工作，除了要有說話藝術，社交能力還得一等一，大家常見的國泰、南山保險業務，或是中信、富邦銀行業務，生意都不是從天而降，每一個拜訪、每一通電話都是跑出來的業績，因此很適合討厭久坐辦公室、接受不同挑戰的人，加上業績抽成獎金，也是屬於高薪一族啦！

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TOP5 網美、網紅

近幾年，不論是剛畢業的新鮮人或是上班族，對於網紅、網美的工作都很有興趣，直奔夢幻工作前5名，工作時間彈性、接觸許多產品或品牌、人際社交廣，應該是許多人對於他們工作的想像，每每滑著IG、臉書，就能看到他們拍美照逼人流口水、燒火美妝潮牌，能夠吃喝玩樂又能靠興趣賺錢，不是最適合我嗎？（誤）

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TOP6 YouTuber

從YouTuber始祖蔡阿嘎開始，到現在知識型的阿滴、輕鬆有趣的HowHow等，一台相機、一個人自拍自說自錄就能帶起影響力出名，應證藝術家安迪沃荷的名言「在未來，人人都可成名15分鐘」，透過鏡頭、影片做想做的事情、說想說的話，題材天馬行空只要你夠吸引人，可見新媒體、YouTuber的趨勢已經不容忽視。

TOP7 技師

「一技在手，希望無窮」你是否也聽過這句話？一般上班族有不少屬於文書或是例行重複性高的工作，相對入門容易、取代性高，因此許多人都會選擇多增加一項技能、技術能走遍天下，就像台電、中鋼等工作，用電、大型機具的使用和維護，且企業有專業技能訓練，學好學滿才能正式上崗，學習掌握在手裡，是別人都搶不走的～

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TOP8 律師

每到逢年過節，長輩不免要比較小孩誰更有出息，那麼律師這職稱一出口，肯定收到許多目光啊！律師除了靠一張能辯護、能說垮對手的嘴，還需要有頭腦邏輯和清晰完整的法條準則，其薪水除了遠遠優於上班族，年資和經驗也能帶來更多優渥報酬，方方面面都處於高位，要人不嚮往也難。

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TOP9 明星藝人

每個人不免都曾經追過星，看著崇拜的偶像，也可能夢想過自己站在舞台上的樣子，明星藝人誰不是從璞玉變成眾人擁戴，成為鎂光燈下的焦點、集萬千寵愛於一身。雖然人人都說走入演藝圈需要靠運氣、靠人脈，但成名後好劇本接不完、廣告代言收到手軟、時尚Party走不斷，吸金速度十足，又能美美、帥帥的亮相，沉寂許久的上班族也想要瘋狂一回！



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TOP10 代購業者

買東西，痛快！出國去，爽快！近來有越來越多人投入代購行列，常出國的人都知道，不時會被要求幫忙採購伴手禮、藥妝品、鞋包、家電等，但常常扛超重行李把自己累個半死，卻也沒有多餘報酬，因此當有結合出國玩、買東西等優勢的工作，還不被搶分一杯羹嗎？只要你有門路、上班不受地點空間限制，人人都有消費力、人人都是你的客戶群，有網路就能買，代購就成了轉職好入手之一的夢幻工作啦！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月07日至2020年03月06日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『年後轉職夢幻職業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



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