面試前4分鐘告知被其他公司錄取 人資被放鳥超傻眼

許多人在求職期間通常都會面試多家公司，而雇主也會花很多時間來挑選求職者，一名人資在臉書上抱怨和對方約好時間面試，卻在約定的時間前4分鐘收到對方傳來「已被其他公司錄取」的訊息，讓這名人資好傻眼，網友們紛紛留言安慰她「至少還有說，不是直接放鴿子」。

這名人資在臉書「爆怨公社」貼出和求職者的對話截圖，她在3月4日寄出面試通知，上面寫著「3/5（四）早上11：00面試」，並註明希望對方1天內能夠回覆。沒想到就在10：56分時，人資收到對方的訊息告知「不好意思，本人剛剛已經收到工作錄取通知，造成您的不便，深感抱歉」，讓她無奈的說「說要來的，然後時間快到就放我鳥」。

原PO說對方到他們公司應徵職缺，雙方也溝通了好幾天的內容，確認求職者的時間OK才安排面試，但就在面試前4分鐘突然說已經被其他公司錄取所以不來了，讓原PO很不滿。

許多網友留言安慰說「常常這樣，收到offer才有另外一家要約面試」、「找個藉口不去面試而已，可能後來找到更好的工作」、「如果是我，我還是會去面試，說不定下一家福利會更好」、「正常的啦，別這樣」、「別懷疑，這世界上就是會有這麼巧合的事」、「沒直接沒來算不錯了」、「有通知還算不錯，至少沒讓妳等不到人」、「這很正常，求職不會只看一家，徵才不會只看一人，至少他有說他不去了，沒讓妳空等」。

類似的情形很多人也遇過，就有網友分享自己的經驗談，「多得是連講都沒講，5分鐘前還確認，之後直接關機」、「有回應都還好，我這邊是約一約直接消失的」、「我有次面試完離開沒5分鐘，收到另一間公司的offer」、「我們公司最近還遇到上了一天就走的，第二天沒消沒息」、「我有去面試第二間的路上，被第一間打來通知錄取。弄的我立馬打去第二間說明&道歉」。