補貼無薪假薪資差額最多月領1.1萬 最慢3月底上路

受新冠肺炎疫情影響，不少受衝擊的產業實施休息減班（俗稱無薪假），勞動部除提高原有「充電再出發訓練計畫」補助時數與金額，也預備推動「安心就業計畫」，補償無薪假勞工投保薪資差額的5成，假設勞工投保薪資最高級距為4萬5000元計算，等於最多可領到1萬1000元補貼，預計最慢3月底、4月初上路。

勞動部今下午召開「安心就業計畫」諮詢會議，相關部會代表、學者 勞資方代表討論計畫補助範疇與啟動時間。勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌轉述，今天會議討論補貼適用產業的範疇，考慮到各產業受疫情衝擊的期程不盡相同，避免有遺珠之憾，因此不會限制只適用特定產業。

陳世昌表示，假設勞工勞保投保最高級距4萬5800元，扣除能領到的2萬3800元基本工資，薪資差額為2萬2000元，等於可領到5成、1萬1000元的補貼，目前規畫可領3到6個月。

陳世昌解釋，「充電再出發訓練計畫」當初設計讓員工減班休息期間參訓，為職涯發展加分，但這次推出的「安心就業計畫」 則不用參加職訓就能領補助，考慮到這層因素，因此特意做出補助金額上的區隔，讓參訓的勞工領得比較多，兩項計畫同時間點只能擇一申請。

適用對象部分，陳世昌表示，除實施減班休息的全職勞工，也納入跟雇主約定正常工作天數跟時間的打工族 ，假設勞工跟某連鎖業者約定每周固定3天、每次上工6小時，變成每周只上班2天，也可申請補貼。

至於啟動計畫時機，陳世昌說，原本會議上討論各種參照指標，但考量疫情險峻，「充電再出發訓練計畫」恐不敷需求，希望越快推動「安心就業計畫」 ，因此不設定啟動時間標準，勞動部將盡快完成法制程序，預計最慢3月底、4月初實施。