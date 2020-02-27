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高中生學測考差想開水電行 網勸退：沒想像中好

聯合新聞網 / 綜合報導
水電工情境示意圖。圖／Ingimage
水電工情境示意圖。圖／Ingimage

大學學測成績剛公布，許多學生都開始研究如何填上自己理想學校。一名網友卻在 PTT 》 上發問說，朋友自己覺得成績填不上理想校系，便開始查水電工的資料，並且覺得大有可為，因此不想考指考。他該勸朋友放棄這個主意嗎？也因此引來許多熟悉業界的網友回應。

原PO貼文表示，朋友學測數學14級分，認為自己填不上電機，邊開始查起水電工的資料。他認為，現在年輕人都不吃苦，勞力市場供不應求，薪水只會越來越高。而現在的水電工有不守時、不照要求去做的問題，如果能改進這些制度，他是不是就能壟斷市場，成為水電界的蘋果了呢？原PO在文末也詢問這樣的分析是否正確。

對此網友們回應「水電師傅薪水超高，賺爆」、「他的月薪會等於你的年薪」、「如果他說的東西都做到的話會很厲害」；但也有網友表示「水電很危險」、「薪水沒到那個辛苦程度」、「很多師傅做到45歲就做不動了」、「跟對師傅差異很大，水電也是很競爭的，一年不一定破百」；也有人搞笑警告「不要被女主人誘惑」、「小心女主人的咖啡和甜食」

薪水 PTT 學測

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