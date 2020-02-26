因應疫情...勞動部砸41.25億元 補貼無薪假勞工薪資

新冠肺炎疫情未見趨緩，勞動部今召開就安基金委員會，研議因應疫情的中短期期對策，勞動部長許銘春表示，已編列30億元的就安基金，再加上就保基金、原有公務預算，勞動部將投入41.25億元，協助疫情期間受到影響的企業及勞工，穩定勞資關係。其中10億元預算將用在「安心就業計畫」，補貼無薪假勞工薪資差額約5成，預計3月公告計畫內容。

許銘春表示，勞動部將從就安基金編列30億元預算，再加上就保基金、原有公務預算，總共41.25億元用來因應新冠肺炎疫情，同時擬定了短中長期計畫，將視疫情變化隨時啟動相關機制，「告訴勞工朋友政府有準備，大家可以安心， 一起度過難關。」

許指出，針對減班休息（無薪假），勞動部現有措施充電再出發計畫，先前已宣布加碼5億元經費，提高企業辦訓經費補助至350萬、勞工參訓津貼時數則增加120小時。

此外，勞動部也將投入10億元於安心就業計畫，以就安基金補償實施無薪假勞工的薪資差額，目前擬定補貼投保薪資差額約5成，假設一名無薪假勞工投保勞保薪資最高級距45800元，扣除23800元的基本工資底限，薪資差額是22000元，等於1人可領11000元的補貼，最長可領3個月。不過，許銘春強調，充電再出發津貼及安心就業計畫補助，只能擇一領取，且安心就業計畫還須召開勞資政學會議討論，之後才會公告詳細內容；未來若疫情加重，減班休息人數暴增，則會再啟動僱用安定措施。

失業勞工部分，許銘春說，已匡列6000萬預算，除現有失業給付，勞動部也會增辦失業勞工子女的就學補助；為協助因為疫情而失業的勞工盡速重返職場，勞動部也編了6億，擬定安穩雇傭計畫，獎勵雇主聘雇失業勞工，假設未來疫情更加嚴峻 ，也將啟動公共服務短期上工計畫及勞工紓困貸款。

企業部分，許銘春表示，勞動部職安署將擴大補助業別，讓實施減班休息企業藉此時期改善安全設備，從就安基金匡列8000萬，每個企業最高可補助200萬，也會增加補助企業設置臨時照顧的空間，預算2400萬元。

許銘春另外提到，部分勞工透過勞動部貸款計畫進行微型創業，針對已經貸款微型創意的勞工，若在疫情期間繳不出本息，可暫緩繳付貸款的本息，延展還款期限。

許銘春強調，勞動部已經盤點目前既有措施，面對疫情未來變化，也會隨時調整政策，協助勞工職場安穩、安心。