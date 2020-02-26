低調賺大錢？網點名「3大行業」：出門開BMW

台灣薪資長期低迷，許多上班族過著入不敷出的生活，有民眾好奇詢問，台灣有什麼行業看似低調卻賺大錢，問題一出，網友紛紛點名，「資源回收」、「殯葬」、「生命契約」都屬於低調賺錢的熱門行業。

原PO在PTT發文表示，很多人賺錢後開始買名車發文炫富，但這種十個有九個賺的是快錢，能賺多久不知道，且什麼時候出事也不一定，「想問台灣有哪些行業低調卻賺大錢，除了收租以外的工作」。

原PO透露條件，一年至少淨賺300萬，屬於正當行業能細水長流，工作低調不用像直銷一樣整天拋頭露面，「可能坐在你旁邊吃麵的就是這樣的人，而你卻完全看不出來」。

貼文一出，引發網友熱議，「生命事業超賺」、「我朋友在殯葬業工作，年薪真的300萬，公司福利又好」、「台灣邁入高齡化社會，殯葬、生命契約都超賺」、「資源回收也很不錯，你看台灣一年製造多少垃圾就好」、「開資源回收的...回家都開BMW出門」、「資源回收開車出來各個高級」。

也有人提出不同看法，「工業區進去繞繞各種保時捷」、「你知道市場擺攤賺大錢的也一堆嗎？」、「做黑手做工的有很多也都超會賺」、「夜市很多」、「螺絲五金公司」、「菜市場也一堆，像賣豬肉的老闆就很有錢」。