快訊

白沙屯進香有變數 不排除再擲筊請示媽祖

共軍武嚇近逼 國軍建軍與整備釜底抽薪之計

受不了！主播爆職場內幕 直呼「變態長官真不少」

聯合新聞網 / 綜合報導
主播谷懷萱。 圖／擷自<a href=https://www.facebook.com/224397674697/photos/a.10152166386674698/10158884214589698/?type=3&theater target=_blank><font color=#0074ad>谷懷萱臉書</font></a>
主播谷懷萱。 圖／擷自谷懷萱臉書

新冠肺炎蔓延全球，除了大陸疫情嚴峻外，日本、韓國也因確診人數不斷增加導致人心惶惶。其中，東京千葉縣有名男子表示自己連燒7天還搭電車上班，求診時醫生還以「確診新冠肺炎會很麻煩」拒絕檢測，而主播谷懷萱對於發燒還得上班的「社畜文化」，讓她想起剛出社會時的難堪回憶，大嘆「社會上變態長官真不少」。

谷懷萱在臉書轉貼分析日本「社畜文化」報導，不禁有感而發「感冒發燒還要上班，在台灣是不是也很常出現？」谷懷萱提及自己剛出社會時，曾因感冒發燒請家人打電話向長官請假，但長官認為要自己親自請假才有禮貌，讓她只能拖著病體從床上爬到電話旁，親自撥打給長官報告病況才准假；另一次則是因病喉嚨失聲因此傳訊息請假，不料長官不信，非得打電話再三確認聲音真的沒了。

此外谷懷萱表示還有更驚悚的經驗，她回憶有次發燒達40度、頻跑小診所卻都不見病況好轉，甚至還硬撐上班，直到身體一下子發熱、一下子發冷才到大醫院就診，谷懷萱表示「醫師緊急要求住院，因為已經敗血症」，病情嚴重程度更讓醫師驚呼為何不早點就醫，「不用再半天就沒救了」。

但此時卻有同仁質疑「早上播到下午明明看到人，怎麼晚上就打電話請假，這麼突然一定裝病」，谷懷萱表示對方甚至派人到醫院探視確認，種種荒謬經歷讓她大喊「社會上變態長官真不少」，如今新冠肺炎疫情肆虐，谷懷萱嘆道「變態長官會改變嗎？我懷疑…」。

貼文底下引起許多網友共鳴，紛紛表示「同理心的問題啊」、「台灣大多數的老闆主管心態就是如您所言，日本的現況就是台灣未來情形」、「已經看透了，都是中階主管帶壞風氣，因為求表現所以壓榨員工」。

新冠肺炎 主播 敗血症

延伸閱讀

防疫作戰 北市和平院區必要時全院清空專治新冠肺炎

「女鬼橋」不畏新冠肺炎上映 嚴正嵐被「感應」狂嘔吐

義大利新增新冠肺炎確診40例 累計272例

入住1個月被房東趕走 護理師嘆：感冒咳嗽就被說是肺炎

相關新聞

受不了！主播爆職場內幕 直呼「變態長官真不少」

新冠肺炎蔓延全球，除了大陸疫情嚴峻外，日本、韓國也因確診人數不斷增加導致人心惶惶，而主播谷懷萱對於發燒還得上班的「社畜文化」，讓她想起剛出社會時的難堪回憶，大嘆「社會上變態長官真不少」...

勞動部：去年女性要比男性多工作52天 才能達兩性同酬

勞動部今公布2020年「同酬日」為2月21日。也就是說，台灣的女性勞工需要比男性多工作52天，整年總薪資才能達到相同水準...

2020年2月21日男女同酬日 女性要多工作52天才能同酬

勞動部今（25）日發布2020年男女同酬日為2月21日，也就是女性要較男性多工作52天，才能達到同酬。去年兩性薪資差距為...

在白人天地用台裔精神克服身分認同 神外權威蔡忠伊屢屢創造「死而復生」奇蹟

在一個同學都是白人孩子的異鄉，加拿大第二代移民蔡忠伊， 帶著台灣人樂觀與堅毅的精神，克服身分認同問題， 還當上挑戰性最高的神經外科醫師，在北美醫界闖出一番天地。 她不放棄每個病人，屢屢創造「死而復生」的奇蹟， 秉持初衷地說：「我想做更多，我想要他再站起來！」

奇葩履歷自傳只寫「4字」 主管傻眼無奈缺人先面試

許多公司主管在面試新人時，會透過履歷自傳先大概認識應徵者，也因此要如何呈現履歷也成為面試找工作的一大學問。不過有某公司部門主管就在網路上分享一份「奇葩履歷」，上頭不僅沒有表明任何專長，就連自傳部分也只寫了「認真負責」四字，令他相當傻眼。

願意給機會最難得！ 他曾苦過 誓扶苦人一把

「謝謝一路上給我機會的人。」年近50的一畝田地產集團總裁賴得利一度從絢爛墜落，憑藉努力爬回雲端，深知過程中最可貴的是有不...

年後換工作的熱潮大減 就業中心變通改以網路徵才

疫情升溫不僅影響一般傳統菜市場，人潮變少，也影響就業市場，每年農曆春節過後，原是換工作的求職高峰期，但今年受新冠肺炎疫情...

傳產小主管曝月薪只有31K 碩士生薪資更讓人傻眼

台灣薪資長期低迷，南北差距甚大讓許多人紛紛離鄉背井到北部謀生，就有網友在PTT寫道自己快30歲了，是間小工廠的員工，薪水只比23K好一點，他感嘆這輩子大概就這樣過了，貼文引來許多人討論，更有位鄉民表示自己是傳產小主管，月薪頂多31K，新進的碩士生連30K都不到，讓他痛批新聞說全國平均4、5萬都是假的。

她新工作約好報到當天卻慘遭放生 公司吐「真相」網怒批：瞎爆了！

過年之後不少人都會趁機轉工，不過一名台灣女網友卻遇到悲慘經歷，她指日前去公司面試，後來公司打來表示聘請她，遂向舊公司辦理離職手續，想不到當她前往新公司報到時，被告知錄取的竟是另一位，讓她瞬間失業。

創業達人／劉晉良：為用戶重塑金融體驗

劉晉良指出，目前的消費金融市場，對台灣的年輕世代使用者來說，手續繁複、耗時且體驗不佳，都是市場明顯的痛點。對金融機構來說，客戶風險屬性評估（KYC）以及合規的人力投入成本過高，難以滿足小額金融需求。

創業達人／俄羅斯創業 他賺到Fintech第一桶金

今年36歲的劉晉良，2008年自美國紐約大學畢業至今，沒有當過一天的上班族，但劉晉良自嘲，當初並不是因為「夢想」而選擇了創業，而是畢業那年碰巧遇上了2008年的全球金融海嘯，周遭的同學在隔年陸陸續續找到工作，每每被雇主詢問去年在做什麼？大家的回答都是「去年只能在失業。」

報你知／北農徵才 月薪上看51K

台北農產運銷公司徵才，招募人力包含法務暨公關、企畫人員、研發人員各1名，共3個職缺，月薪上看4萬7500元到5萬1910元不等。即日起到26日（以郵戳為憑），以掛號郵寄應徵書面資料到北市中山區民族東路336號5樓（北農公司管理部歐小姐收），即可報名。

熱門新聞

好市多這款新品怎食用？ 內行網友曝：小心胖嘟嘟！

史上最誇張！君品酒店推「加拿大活龍蝦」吃到飽

他買口罩不用2分鐘直呼「變好買了？」 多名網友呼應：真的

好市多進口奇異果農藥超標十倍 1.5萬公斤遭退運銷毀

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

228連假後恐有大陸冷氣團報到 北台灣高溫跌3、4度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。