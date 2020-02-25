受不了！主播爆職場內幕 直呼「變態長官真不少」

新冠肺炎蔓延全球，除了大陸疫情嚴峻外，日本、韓國也因確診人數不斷增加導致人心惶惶。其中，東京千葉縣有名男子表示自己連燒7天還搭電車上班，求診時醫生還以「確診新冠肺炎會很麻煩」拒絕檢測，而主播谷懷萱對於發燒還得上班的「社畜文化」，讓她想起剛出社會時的難堪回憶，大嘆「社會上變態長官真不少」。

谷懷萱在臉書轉貼分析日本「社畜文化」報導，不禁有感而發「感冒發燒還要上班，在台灣是不是也很常出現？」谷懷萱提及自己剛出社會時，曾因感冒發燒請家人打電話向長官請假，但長官認為要自己親自請假才有禮貌，讓她只能拖著病體從床上爬到電話旁，親自撥打給長官報告病況才准假；另一次則是因病喉嚨失聲因此傳訊息請假，不料長官不信，非得打電話再三確認聲音真的沒了。

此外谷懷萱表示還有更驚悚的經驗，她回憶有次發燒達40度、頻跑小診所卻都不見病況好轉，甚至還硬撐上班，直到身體一下子發熱、一下子發冷才到大醫院就診，谷懷萱表示「醫師緊急要求住院，因為已經敗血症」，病情嚴重程度更讓醫師驚呼為何不早點就醫，「不用再半天就沒救了」。

但此時卻有同仁質疑「早上播到下午明明看到人，怎麼晚上就打電話請假，這麼突然一定裝病」，谷懷萱表示對方甚至派人到醫院探視確認，種種荒謬經歷讓她大喊「社會上變態長官真不少」，如今新冠肺炎疫情肆虐，谷懷萱嘆道「變態長官會改變嗎？我懷疑…」。

貼文底下引起許多網友共鳴，紛紛表示「同理心的問題啊」、「台灣大多數的老闆主管心態就是如您所言，日本的現況就是台灣未來情形」、「已經看透了，都是中階主管帶壞風氣，因為求表現所以壓榨員工」。