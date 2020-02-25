在白人天地用台裔精神克服身分認同 神外權威蔡忠伊屢屢創造「死而復生」奇蹟

在一個同學都是白人孩子的異鄉，加拿大第二代移民蔡忠伊， 帶著台灣人樂觀與堅毅的精神，克服身分認同問題， 還當上挑戰性最高的神經外科醫師，在北美醫界闖出一番天地。 她不放棄每個病人，屢屢創造「死而復生」的奇蹟， 秉持初衷地說：「我想做更多，我想要他再站起來！」

二○一五年第一屆海外十大傑出青年頒獎典禮，加拿大渥太華醫院神經外科醫師蔡忠伊（Eve Tsai）特地飛回台灣領獎，三代同堂一起出席的全家福大合照，蔡忠伊手上抱著女兒，父親蔡苗手上拿著獎牌。 「我把榮耀歸給我的父母。」蔡忠伊當時受訪說道。

傳承台裔移民父母的堅毅精神

蔡忠伊的父母，是一九五○至一九六○年代大學畢業後到北美深造的典型台灣留學生。父親拿到薩斯卡其萬（Saskatchewan）大學獎學金，畢業後就業、小孩陸續出生，一家人就在這個「非白人比牛、羊還少見」的農業省分落地生根。 父親是結構工程師，母親則在大學當研究員，他們為了工作，常常一早就把包括蔡忠伊在內三個小孩送到學校等校門開。知道父母為了生活奔波，三個孩子一點埋怨都沒有，「我記得冬天清晨好冷，有時還下雪，我們三個人就站在校門口聊天，很有趣的童年記憶，」蔡忠伊笑著說。

樂觀，是父母給蔡忠伊的禮物，讓她在成長過程中，即使全班都是白人小孩，她依然可以跟同學打成一片。移民第二代的身分認同問題，蔡家小孩從來沒遇過。 第二個來自父母的禮物，是台裔移民堅毅不拔的精神。

「他們當年大學畢業、二十出頭，提著一卡皮箱就來（加拿大）了，根本不知道前方面對的是什麼，唯一的信念就是『努力』｜念書努力、工作努力、生活努力，」蔡忠伊有記憶以來，最常被父母耳提面命的就是「要成為有用的人，做重要的事」。後來，蔡家三個孩子都成了醫師，一位麻醉醫師、一位耳鼻喉科醫師，蔡忠伊則選了最困難的神經外科。

受樂觀癱瘓病人鼓舞 想幫他們站起來

「我的目標是要幫助別人，」蔡忠伊回憶曾經有一個年輕病患，花了一整個冬天和父親合力改裝古董賽車，不料第一次在賽車場試車時，卻發生翻車意外，被送到急診室時全身癱軟，情況危急。「而我只能維持他脊髓的穩定，無法避免他即將展開的人生可能要面對終生癱瘓的命運，」那時蔡忠伊告訴自己：「我想做更多，我想要他再站起來！」

蔡忠伊說，超過百分之八十的脊髓損傷病患都是肇因於車禍或意外；從年齡層來看，十五至二十九歲發生率明顯高於其他年齡層。讓她更震撼的是，很多年紀輕輕就得終生坐輪椅的脊髓損傷病患，仍然樂觀面對人生，走出各種不同的精采生命。

她舉例說明，十八歲時打工遇到持槍搶案，子彈打中脖子傷及脊髓，導致頸部以下癱瘓的滕博爾（Barbara Turnbull），不但沒有被打倒，還成為《多倫多星報》（Toronto Star）當家記者；二○○六年入選加拿大運動名人堂的漢森（Richard Marvin Hansen），則是十五歲時因為車禍，脊髓損傷導致下半身癱瘓，但他仍努力成為殘障奧運會田徑選手，二○一○年擔任加拿大冬季奧運會火炬接力最後一棒。

回台研習修復脊髓手術 專業功力大增

「如果這些脊髓可以修復，該有多好？」蔡忠伊當時的醫學院指導教授塔托（Dr. Charles H. Tator）正在進行神經修復研究，蔡忠伊被塔托派到台北榮總的神經修復實驗室進行研究，受到主持實驗室的神經外科教授鄭宏志的啟發，一頭栽進脊髓修復及再生領域。

蔡忠伊說，鄭宏志利用肋間神經結合神經膠，修復脊椎被截斷的白老鼠的實驗報告，成為全世界第一個在哺乳動物身上成功的脊髓修復手術，推翻神經外科醫學教科書上「中樞神經無法再生」的理論，和她想要修復脊髓，讓癱瘓病人脫離詛咒的夢想不謀而合，所以當塔托問她想不想回台北學習動物手術，蔡忠伊說：「我一口答應！」

在台北實驗室期間，蔡忠伊模擬切斷大白鼠的自體神經，並利用精密的顯微手術接回中樞神經。雖然當時還只是個醫學院學生，在實驗室待的時間也不算長，蔡忠伊的表現仍讓鄭宏志印象深刻。「她有台灣孩子堅持、吃苦的韌性，又有女生與生俱來的細膩和巧手，學得快又好！」鄭宏志說。

回到加拿大，蔡忠伊在多倫多大學完成神經外科住院醫師培訓，同時完成脊髓修復博士學位及脊椎外科專科培訓，並在美國克里夫蘭醫療中心（Cleveland Clinic）取得脊椎研究員（Spine Fellowship）資格，還獲得美國神經外科醫學會的青年臨床醫學獎。

（本文出自《勇闖天涯 翻轉人生：寫給年輕人20個築夢踏實的故事》，未經同意禁止轉載。）

與死神拔河 扭轉病人的人生

「跟其他醫學領域比起來，現代醫學對神經外科的了解還是太少，有太多可以繼續探索、研究學習的部分，」致力神經再生、修復研究，但蔡忠伊始終沒有忘記當神經外科醫師的初衷：扭轉病人的人生。 「我和死神搏鬥，創造無限可能，」蔡忠伊回憶，曾經有一個深度昏迷、幾乎被判死亡的病人，但她評估後認為可以用神經外科手術搶救，於是連夜開刀。隔天早上，年輕醫師跟著她巡房時，發現病人竟然在一夜之間「起死回生」，不只生命跡象穩定，身體功能也毫無損傷，讓那位年輕醫師感受極大震撼，決定投入神經外科。

蔡忠伊滿足地說：「這就是神經外科讓我著迷之處。我可以和死神拔河，可以改變一個病人，甚至病患整個家庭的命運。」 蔡忠伊將每天面對的生老病死及無常視為「神經外科醫師的特權」，讓她有機會學習面對死亡的智慧和勇氣，她認為：「每個病人都是我的老師。」 記得有一個腦癌病人，儘管病情不樂觀，但病患和他的家人依然開朗，蔡忠伊說：「我好喜歡每次進這間病房時的氛圍，他們談話、關心彼此的方式好溫暖，根本感覺不出來這裡有人快要死了，唯一感受到的是，家人們非常珍惜在一起的每一分鐘。」

鼓勵有志女醫師：想做什麼就勇往直前

神經外科一向都以男性醫師為主力，美國、加拿大神經外科醫師只有百分之五、 六是女性，身為鳳毛麟角的神經外科女醫師，蔡忠伊始終非常關注現況，並努力打破女性在神經外科的玻璃天花板。 她總是告訴想投入神經外科卻躊躇不前的年輕女醫師，「想做什麼、有什麼夢想，就勇往直前，拋開束縛和煩惱，往前跨出一大步，是成功的不二法則，」蔡忠伊認為，「就算遇到困難，也不要放大自己的困境、不要怨天尤人，想辦法克服、積極面對，相信每件事情一定都有解決方法。」

而蔡忠伊自己，除了二○一○年被選為加拿大年度Top 40 Under 40（四十歲以下最頂尖四十人）獎項，更在二○一二、 二○一三年，被Women of Influence雜誌選為加拿大最有影響力的二十五位女性之一，是唯一一位連續兩年被刊登在雜誌封面的得獎者。

如何身兼多職？列出優先順序並取捨

蔡忠伊曾經在北美神經外科學會（AANS）期刊發表一篇關於「成功女性」的研究報告，討論美國、加拿大神經外科女醫師們如何兼顧醫師、研究者、媽媽、妻子等各種角色，她說：「結果很有趣，絕大多數的受訪者坦言：『我無法兼顧。』」 「沒有人可以身兼數職，這個世界上沒有『家庭和工作的平衡』，」蔡忠伊發現，所謂「成功女性」的共同點是：不求事事完美，找出最適合自己的方式，列出優先順序，知道如何取捨。 以自己為例，蔡忠伊兩個小學生女兒的同學每天都是精心打扮，而她女兒的衣著則是週末在大賣場採買生活用品時一次買齊，孩子一樣開開心心地穿著去上學，「這就是我的取捨和教孩子們的價值觀，」蔡忠伊說。

午餐飯盒是另一個實例。蔡忠伊說，女兒同學的午餐盒經常是「媽咪手做愛心便當」，「我如果要向其他媽媽看齊，是不是會非常挫折？」不以「每天現做新鮮便當」或「搭配媽咪現打果汁」為目標，蔡忠伊幫女兒準備午餐的原則是：健康、營養充足、吃得飽。她會在週末多準備一些食材冷凍起來，週間只要微波就可以帶便當。女兒喜歡吃水餃，找到包得健康又營養的冷凍水餃，一次買一百顆回家，要吃馬上就有。

放過自己 真的沒有什麼大不了

有一次，蔡忠伊在手術房一整天沒吃東西，深夜回家的路上才到速食店果腹，突然想到小孩隔天的午餐還沒著落。「我根本沒力氣準備了，乾脆買兩份兒童餐回家裝進午餐盒裡，」當時心裡還有些自責，沒想到隔天放學，兩個小女生開心又得意地說：「媽咪，今天的午餐真是史上最美味，同學們都超嫉妒的，大家都想跟我交換。」蔡忠伊說：「放過自己，真的沒有什麼大不了！」

已經在北美醫界占有一席之地的蔡忠伊，不諱言常接到移民第二代孩子的求救訊號：「我根本不想當醫生，但爸媽一直告訴我，他們這麼辛苦移民，就是希望我能出人頭地，光宗耀祖。」許多孩子在父母的期待、預設的道路和自己的想法中掙扎，到底該放棄自己的夢想滿足父母，還是勇敢突破？ 「永遠記得，這是你的人生，最重要的是自己，」蔡忠伊鼓勵年輕世代勇敢追尋夢想，相信自己潛力無窮，「我們這一代無法解決的問題，答案都在未來的你們手上。」蔡忠伊說。

（本文出自《勇闖天涯 翻轉人生：寫給年輕人20個築夢踏實的故事》，本文作者 朱乙真，未經同意禁止轉載。）