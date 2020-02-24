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奇葩履歷自傳只寫「4字」 主管傻眼無奈缺人先面試

聯合新聞網 / 綜合報導
某公司主管在網路上分享自己看過的奇葩履歷，上頭自傳只寫上「認真負責」4字。圖擷自<a href=Mobile01 " title="某公司主管在網路上分享自己看過的奇葩履歷，上頭自傳只寫上「認真負責」4字。圖擷自Mobile01 ">
某公司主管在網路上分享自己看過的奇葩履歷，上頭自傳只寫上「認真負責」4字。圖擷自Mobile01

許多公司主管在面試新人時，會透過履歷自傳先大概認識應徵者，也因此要如何呈現履歷也成為面試找工作的一大學問。不過有某公司部門主管就在網路上分享一份「奇葩履歷」，上頭不僅沒有表明任何專長，就連自傳部分也只寫了「認真負責」四字，令他相當傻眼。

一位網友在「Mobile01」發文，標題寫道：「這樣的履歷大家怎麼看？」。他表示，最近公司部門要應徵新的美編設計人員，結果看到履歷時，不但沒有填寫電腦專長，也沒有附上證照或相關作品。最奇妙的是，自傳部分對方只寫上「認真負責」四字，讓原po好奇各位主管會面試這樣的人嗎？

許多網友看到也相當傻眼，留言回覆：「個資不能外流，碎紙機伺候吧」、「自我感覺良好，不擅溝通，通常內心的自我防禦很高」、「就來亂的...」；不過也有網友質疑，會不會是原po公司開出的條件不好，「如果你的內容看起來就是隨意亂打，我也不會在給你履歷上花太多心思」、「沒三萬我可能連四個字都懶得打」。

而原po的老闆表示現在人不好找，因此要對方來面試看看，令原po有點無奈。針對這點也有部分網友認為不妨一試，「會好奇是什麼樣的人！」、「真的沒人應徵的話就叫來面試看看阿，順便問他履歷為什麼寫這樣，其實頂多不錄用而已」、「老闆發話了先照做，看對方反應」。

履歷 面試

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