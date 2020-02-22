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日本厚勞省道歉了！鑽石公主號23名下船乘客未經新冠病毒檢測

願意給機會最難得！ 他曾苦過 誓扶苦人一把

聯合報 / 記者余采瀅／即時報導
賴得利（右）謝謝一路上給他機會的人，得以東山再起，幫弱勢者一把。記者余采瀅／攝影
賴得利（右）謝謝一路上給他機會的人，得以東山再起，幫弱勢者一把。記者余采瀅／攝影

「謝謝一路上給我機會的人。」年近50的一畝田地產集團總裁賴得利一度從絢爛墜落，憑藉努力爬回雲端，深知過程中最可貴的是有不少人都願意給他機會，如今又在建設業占有一席之地，他也珍惜自己苦過來的經驗，不吝伸手拉苦人一把。

賴得利說，現在他付款給下游包商一律付現金、不開票，也要求下包不能開票給更下游的小包和工人，這麼做讓工人直接領到現金工資，找工人難度降低，同時也具「監督付款」效果，避免下包挪用工程款「以案養案」，萬一跳票就會害辛苦的工人吃虧。

每次在地方開建設案，賴得利都會交代部屬優先找在地的工人，尤其家裡有人臥床需要照顧、經濟條件相對差的人優先錄用。他說，他深知窮苦、無助是什麼感覺，所以只要有能力，很願意拉對方一把。

賴得利推案也不做廣告，他認為實實在在蓋房子、用品質取勝最重要，不但售價低於行情，直接回饋一些年輕的首購族，省下的廣告費也直接用來資助一些沒有工作能力、家庭經濟困頓的中低收入戶。

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