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傳產小主管曝月薪只有31K 碩士生薪資更讓人傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名在南部傳產擔任小主管的網友表示自己薪水才31K，但其言論卻引來其他人的批評。 圖／聯合報系資料照片
一名在南部傳產擔任小主管的網友表示自己薪水才31K，但其言論卻引來其他人的批評。 圖／聯合報系資料照片

台灣薪資長期低迷，南北差距甚大讓許多人紛紛離鄉背井到北部謀生，就有網友在PTT寫道自己快30歲了，是間小工廠的員工，薪水只比23K好一點，他感嘆這輩子大概就這樣過了，貼文引來許多人討論，更有位鄉民表示自己是傳產小主管，月薪頂多31K，新進的碩士生連30K都不到，讓他痛批新聞說全國平均4、5萬都是假的。

這名小主管表示自己快40歲了，目前在南部一間傳統產業工作，月薪是31K，年終1.5個月。他說其實台灣人薪水沒有很高，全台大部分人平均只有25K~30K之間，他以自己公司為例，自己帶的下屬裡面大部分都是23~26K居多，很多人做的時間都比他還久，還有人快50歲了。

小主管說公司還有一名新進的「中字輩」碩士生，薪水連3萬都不到，讓他感慨的說「網路或新聞說全國平均4、5萬都是假的，不然就是灌水，在計算公式上動手腳，總之別被網路影響了你自己的人生」。

許多網友看了小主管的薪資不敢相信的說「南部真的這麼低嗎？」、「你的薪水比我給我助理還低」、「你公司太扯吧，你說4萬就算了，31K？」、「所以新竹以南領不到3萬5一堆」、「我信，南部農村的薪資水平差不多這樣」、「南部就真的這麼慘，唉」、「傳產起薪開29有可能喔」。

不過也有人嗤之以鼻，「3萬以上是絕大多數」、「不過南部都市化高一點的地方薪資也有平均水準，硬要留在農村領低薪就忍耐吧」、「不要反串，在台灣國立大學畢業基本起薪是70萬，國人平均月收入5萬5差不多」、「2018中位數好歹也有個4.1萬，你鬼扯啥」、「主管3萬1，我不才國立學店碩畢業，當助理也有3萬6」、「工業區作業員都不只吧」。

PTT 薪資

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