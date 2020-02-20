創業達人／俄羅斯創業 他賺到Fintech第一桶金

今年36歲的劉晉良，2008年自美國紐約大學畢業至今，沒有當過一天的上班族，但劉晉良自嘲，當初並不是因為「夢想」而選擇了創業，而是畢業那年碰巧遇上了2008年的全球金融海嘯，周遭的同學在隔年陸陸續續找到工作，每每被雇主詢問去年在做什麼？大家的回答都是「去年只能在失業。」

遇金融海嘯失業一年

盡管畢業那一年遇到了這十多年來全球經濟最大的「黑天鵝」，但是曾陸續旅居美國、新加坡、紐西蘭的劉晉良，早已習慣地球村的生活方式，而他生平的第一份工作，也是第一次嘗試創業，就遠赴俄羅斯。

劉晉良說，當時是因為大學學長的一句話，「聽說你們台灣的半導體很強，你是台灣人，應該也會，要不要一起來合作？」大學唸的是國際關係，哪懂什麼半導體，但已經失業一年多，自己沒有考慮太久，就這樣飛到了俄羅斯。

赴俄當上總經理

劉晉良說，2009、2010年俄羅斯政府開始推動衛星民用化，學長帶著他一起拿下俄羅斯政府的標案，他成為俄羅斯公司ООО ТИНО總經理，專精於金融人工智慧系統集成，有完整創業經驗，從無到有實現人工智慧車貸系統，儘管最終被俄羅斯政府併購出場。但這趟奇幻的俄羅斯創業之旅，為他賺進了之後返台的創業基金。

回台投入車貸獲投資

2015年劉晉良自俄羅斯歸國，回台創業成立Adenovo諦諾科技，主要經營車聯網無人管理系統的建置。2016年，再建置台灣人工智能車貸風險評估，2017年則獲阿里巴巴A輪投資，建置中國大陸人工智能車貸風險評估，發行全亞洲第一個車貸智能合約。2018年，劉晉良主導的微信瑪莎拉蒂車貸風險評估上線，建置中國大陸車險分期風險評估系統，也獲得兆豐創投投資，並正式推出創新Fintech（金融科技）服務-aifian。

攜手嘟嘟房提供「秒貸」

一直朝著要做台灣Fintech第一品牌而努力的劉晉良，2020年2月宣布「aifian」攜手台灣停車業龍頭嘟嘟房，再推出為消費者提供汽機車「秒貸」Fintech服務。