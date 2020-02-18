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扯爆！新公司狂Call「來上班」 她火速離職對方秒翻臉：沒找你

聯合新聞網 / 綜合報導
網友求職遇到「通知錯人」的烏龍事件。 圖／ingimage
網友求職遇到「通知錯人」的烏龍事件。 圖／ingimage

年後是轉職高峰期，許多人都會趁此機會轉換跑道。有網友卻遇上相當烏龍的狀況，由於新公司傳達錯誤，導致她新舊工作皆落空，直呼太扯了！

王小姐在臉書社團「爆怨公社」抱怨，她在2月初時到某公司面試，當時未收到錄取通知，本以為沒機會了，卻在幾天後接到該公司來電，質問她為何沒來上班，讓她相當錯愕。待她澄清「未被通知錄取」後，對方直接與她約定新的到職日，之後又多次打電話提醒她「記得來報到」、「2/17要上班」。

豈料，在她辦妥離職手續，依約到新公司報到時，卻被當場告知「錄取的人不是你」！原來當天他們面試了兩位「王小姐」，該公司打算請另一位來上班，結果通知錯對象，讓火速離職、準備迎接新挑戰的王小姐相當傻眼，因為這場烏龍，害她陷入工作空窗期，要重新找工作。

離奇情節讓網友們也覺得「太離譜」、「瞎爆了」，但也有人安慰她「不去也好」，認為能搞出這種天兵情節的公司未來問題可能也不少，「那間公司也太鳥了吧，也還好你沒進去，一堆沒責任心的同事你也會很辛苦」、「只能說，還好沒去那邊工作，天兵公司……你會常常被氣到吐血」、「這公司沒進去也好，不然搞不好你上班結果發薪水給別的小王」。也有網友建議她可以直接公布公司名字，免得其他人踩雷，對此王小姐只低調透露是「台中小公司」。

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