新冠肺炎衝擊百業 網哭喊：被迫排特休、放無薪假

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，昨（16）日中央流行疫情指揮中心公布國內首例死亡病例，一日內又增2例本土個案，而隨著疫情的延燒，從各方面來說對民眾的日常生活也造成不小影響。昨日就有一名網友在PTT上PO文提到，由於新冠肺炎肆虐，不少觀光業還是服務業都受到影響，平日外國遊客爆多的景點，生意因此一落千丈，有些人被減薪、放無薪假等，因此原PO好奇詢問廣大網友「有人因新冠肺炎而工作受影響嗎？」

原PO在文中提到，因受到疫情影響，有很多觀光業、服務業都受到衝擊，遊客不來生意一落千丈，有人停業無法開店做生意，也有人減薪、放無薪假，甚至遭公司資遣，於是他疑惑的問道「有人也受到影響嗎？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，許多網友都紛紛大吐苦水表示自己工作受到很大影響，「貨都出不去，又有衛生紙之亂、原物料囤積之亂，物流都忙翻了，每天都要跟客人解釋，還要被客訴」、「本來要外銷新加坡的貨都取消了，食品業要放無薪假了」、「工作量變少，員工旅遊被迫取消」、「工作直接取消，獎金通通泡湯」、「累翻了，現在上1天班等於上3天」、「已經排特休在撐了，如果被扣完只能放無薪假了」、「展覽業全部延後，沒展可辦」、「真的影響很大，工作負擔多了約50%」、「有和對岸接洽業務的都全面停擺，真的慘兮兮」、「說信義區沒影響的別亂講，平常天人潮少太多了」。

也有許多在藥局上班的網友出面訴苦「我姊在藥局上班，每天累到貼痠痛貼布，累倒直接在沙發上睡」、「在藥局真的累翻了，客人爆炸性增長，而且其實一毛都沒賺到」、「在藥局上班的我真的累爆，別以為每天都有人搶口罩，就以為藥局賺很多，其實只是換來一陣忙而已」、「藥局真的很可憐，每天都要面對一堆無知的客人，明明口罩就已經貼在門口說賣完了，還是一直說要買口罩」。