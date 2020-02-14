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快開學了！失業勞工子女就學補助 2/17起開放申請

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部開辦108學年度第2學期「失業勞工子女就學補助」，下週一（17日）起開放受理申請至3月20日。記者葉冠妤/攝影

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部開辦108學年度第2學期「失業勞工子女就學補助」，下週一（17日）起開放受理申請至3月20日，只要符合申請資格的非自願離職勞工，都可為就讀高中或大專院校的子女申請補助。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞指出，只要符合非自願離職的失業勞工，到受理申請起始日仍未就業，失業期間逾1個月以上（即109年1月18日前失業）並經核付失業給付者，其與配偶107年度綜合所得總額在148萬元以下，且至109年2月17日以前未請領勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施，其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，皆可申請。

孫碧霞表示，補助金額包括就讀公立高中職子女每學期補助4000元，私立高中職子女每學期補助6000元，公立大專校院子女每學期補助13600元，私立大專校院子女每學期補助24000元。此外，針對離婚、喪偶、配偶身心障礙或重大傷病於獨力負擔家計，或者子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。

孫碧霞說，根據統計，往年失業勞工子女就學補助申請約5000多件，去年因景氣不錯，申請勞工為4464人，受惠子女約5510人，共發出1.1億元。

此外，勞動部提醒，若已經依教育部「高級中等學校免學費方案」規定免學費者，或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請本就學補助。

「失業勞工子女就學補助」申請一律採掛號郵寄方式，相關申請書表可自2月17日起至「勞動部網站(https://www.mol.gov.tw/）下載書表，或向各地方政府、勞動部勞動力發展署各分署就業中心（就服臺）、勞保局各地辦事處等索取。相關事項可撥打勞動部免費電話0800-085-151洽詢。

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勞動部失業勞工子女就學補助 17日起受理申請

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