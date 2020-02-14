40歲後沒升遷的人都在幹嘛？ 網揭內幕：這種人是最強的

許多人在職場上的目標就是逐漸地往上爬，最後能出人頭地，但並非所有的人都有這樣的機會，有網友好奇的想知道在職場上打拚了10幾20年，40歲後仍沒有升到主管或有任何升遷機會，那這些人到底都在做什麼？問題一出吸引網友熱烈的討論，還有人透露這些沒升遷的人才是最強的。

原PO在PTT表示許多人在公司裡都想好好表現，爭取上司的青睞，進而有升遷的機會，但如果40歲後沒有升到主管，也沒有升遷成為副理、經理等職務，那這些人都在做什麼呢？是否還是可以安然的工作到65歲後退休？

網友們看了紛紛透露職場上的內幕，「這種人真的是無敵，經驗老道又不用管理」、「能穩穩站住某個職缺到40歲的都不簡單」、「地下主管沒聽過？」、「資深工程師啊，沒能力教人但是又有能力做事」、「這種人有時候才是最強的，往往連主管都不敢動他們」、「40歲沒升主管、沒被砍，表示自身很有一套啊」、「40歲沒當主管還能存活下去幾乎無敵，又不是每個人都想當主管」。

更有許多人認為點出當主管職的壞處，「主管職累得要死」、「一年多領一點然後要管一堆鳥事，你要？」、「中階主管壓力更大，不上不下的」、「當主管要管人更麻煩，一堆人不想當的」、「主管也不見的好，晚下班又壓力大」、「這種薪水剛好，裁員都先裁大頭」、「通常被優退的很多是主管」、「寧願技術職做到退休，管人很麻煩，而且管理職也沒辦法特休說放就放，下班準時走會被盯，主管職已經有點責任制，但薪水還是員工價」。