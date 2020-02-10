上班錢多事少他嘆虛度光陰 「待遇曝光」網暴動：我要應徵！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在Dcard分享自己的工作煩惱。 示意圖。圖／pixabay

很多人找工作追求「錢多事少離家近」，但近日有位網友在Dcard發文，反而是覺得自己工作內容太無聊，讓他上班的時光感覺都在虛度人生，貼文也意外引發網友熱議。

原PO近期在Dcard發文，剛到台北某家甜點店上班，工作內容很輕鬆，店面來客數也不多，一天上班9小時大概有4-6小時都沒事情做，薪水還有30K，雖然很閒但沒客人時不能做自己的事，還要每天跟坐在旁邊的老闆大眼瞪小眼，讓他猶豫該不該離職。

貼文一出網友紛紛表示羨慕，認為原PO的工作根本是爽缺，「很好耶，很閒還給30000」、「很好欸…我要去應徵」、「請問是哪家？」、「工時五小時月領30000，我也想做，你是假抱怨真炫耀吧」、「我女友做得要死也3萬，你離職給他好了」、「很閒還30K蠻好的，有的超忙還不到30K...」。

其他人更建議原PO可一邊賺錢一邊利用空檔時間進修，對之後找工作也有幫助，「下班再自我進修吧，羨慕很閒的工作，下班之後因為上班的精神疲勞，所以完全沒有MP值可以繼續做喜歡的事」、「三萬真的很多，我覺得你可以下班去進修你有興趣的事情」、「真的薪水滿高的欸，我覺得你可以做個一年再說，這段時間存錢，下班充實自己」。

不過也有好心的網友提醒原PO要提高警覺，「放心吧，老闆不會讓你輕鬆領30k的，你很快就有事情做了」、「才剛進去別急，很快就不是現在這樣了」、「應該要擔心沒生意可能被資遣吧，沒有老闆會做無本生意的喔」。

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