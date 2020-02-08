聽新聞
test
0:00 / 0:00
農曆年後才到職2月15日要補班嗎？勞動部這樣說
為讓農曆春節假期連休，政府行政機關將1月23日小年夜上班日與2月15日休息日對調，因此下周六(15日)不少勞工需要出勤補班，勞動部表示，當天不用加給休息日出勤工資，對於有民眾詢問自己是在年後才到職上班，下周六是否需要補班，勞動部則說，勞資雙方可另外約定。
勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，勞雇雙方如已約定依「政府行政機關辦公日曆表」出勤，依勞基法第30條第3項規定，將原工作日與休息日對調者，2月15日當日已是約定補行上班的正常工作日，1月23日則改成休息日，勞工應依循事業單位作息出勤。
謝倩蒨說，近來接獲不少民眾詢問，如果是在農曆年過後才到新公司任職，15日需不需要補班、工資怎麼計算？她指出，需視勞資雙方的約定，如果公司規定15日全體員工都需補班，就仍依平常上班日工資計算。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言