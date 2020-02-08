農曆年後才到職2月15日要補班嗎？勞動部這樣說

《重磅腥聞》講的是美國不久前爆出來的福斯電視台性騷擾案，但它的重點並不是打官司或是兩人的對決，反而比較像是呈現整個產業的狀況，雖然題材沉重但過程不會悶，還蠻值得看看並思考。《重磅腥聞》進入重點的速度非常快，步調也很緊湊，意思就是資訊量不少，如果對美國的政治以及新聞電台完全沒有認識的話，剛開始可能會辛苦一點，但不用擔心，就算真的有些小細節不能完全理解，《重磅腥聞》要傳遞的訊息是大家都能懂的。

2020-02-05 12:28