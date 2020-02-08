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農曆年後才到職2月15日要補班嗎？勞動部這樣說

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農曆年後才到職2月15日要補班嗎？勞動部這樣說

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
下周六(15日)是補班日，勞動部表示，當天不用加給休息日出勤工資，對於有民眾詢問自己是在年後才到職上班，下周六是否需要補班，勞動部則說，勞資雙方可另外約定。記者葉冠妤／攝影

為讓農曆春節假期連休，政府行政機關將1月23日小年夜上班日與2月15日休息日對調，因此下周六(15日)不少勞工需要出勤補班，勞動部表示，當天不用加給休息日出勤工資，對於有民眾詢問自己是在年後才到職上班，下周六是否需要補班，勞動部則說，勞資雙方可另外約定。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，勞雇雙方如已約定依「政府行政機關辦公日曆表」出勤，依勞基法第30條第3項規定，將原工作日與休息日對調者，2月15日當日已是約定補行上班的正常工作日，1月23日則改成休息日，勞工應依循事業單位作息出勤。

謝倩蒨說，近來接獲不少民眾詢問，如果是在農曆年過後才到新公司任職，15日需不需要補班、工資怎麼計算？她指出，需視勞資雙方的約定，如果公司規定15日全體員工都需補班，就仍依平常上班日工資計算。

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