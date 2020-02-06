只做一天就神隱 他曝工讀妹「超瞎離職理由」網全傻眼

職場上來來去去很正常，不過若顧及雙方顏面，最好提離職的理由也要先想好。有位雇主近日就分享自己請工讀生的趣事，原來他之前請了一位女工讀生，但對方只上班一天之後就完全神隱，直到月底才現身想要討薪水，而對方的離職理由更是讓不少網友看了全笑噴。

原PO在爆廢公社公開版提到，自己請過不少工讀生，離職理由更是五花八門，其中讓他印象最深刻的是有次請到一位女工讀生，月初第一天上班結束原PO還問對方「還好嗎？會不會不適應？」，對方當時表示「我覺得很好很棒啊！」，但隔天卻再也沒來，直到月底才現身表示想要拿當初工作一天的薪資，原PO問對方為何直接沒來，對方卻語出驚人回覆「老闆我聞了你們的油煙味，昏睡了快一個月欸…」，讓他當場傻眼，並火速結算薪水讓對方離開。

貼文一出引發網友熱議，「昏睡了快一個月讓我笑了...」、「失眠可以去你那借聞油煙味嗎？」、「有失眠症的人快投履歷啊」，其他網友也分享自己碰過的奇葩離職理由，「會認廁所沒辦法離家太遠上班！（那你當初為什麼跑這麼遠來應徵工作）」、「阿嬤過世沒辦法上班所以不做了，當初他來應徵就說自己阿嬤跟奶奶都過世了才搬回家跟父母一起住，所以現在的阿嬤哪來的」？

不過也有人認為肯給理由已經很不錯，「這個都還有理由，我遇過就直接不來的，到現在我還不知道原因」、「還肯編理由的已經不錯了，我在做五楊高架的時候，那個做一天，第二天中午去買便當的還沒回來呢！」、「還肯給理由算不錯了，很多人是去上個廁所人就不見，不知道的還以為他被馬桶給吃掉了」。