內部創業 設計師圓夢 自己的髮廊

創業一年多後，好剪才創辦人陳亭安（Lane）啟動「內部創業」計畫。陳亭安表示，內部創業的初心是希望能夠成就設計師的職涯，因為根據調查，有高達八成的美髮設計師，都希望能夠擁有自己的一間店，進而也可以加入培育的行列，讓美髮業有更多優秀人才。

2016年底成立的好剪才，從最初的一家店到現在的三家店，只有四人的團隊如今也發展到40人的規模。陳亭安謙虛的說：「我還不會定義自己創業成功了，截至目前算是度過了1000天還穩定地活著。」

好剪才內部創業不需要三金，陳亭安表示，加盟金、保證金和授權金都不用，且內部創業店長最多還可認股49%。

82年次的青田店長黃嘉福（Jerry），去年拿近百萬積蓄一圓創業夢，店裡室內設計一手包辦。黃嘉福坦言，創業很辛苦，下班後還得寫報表，參與線上開會，幾乎沒自己的時間，但卻有滿滿成就感。

黃嘉福指出，嚴長壽是他最欣賞的企業家，「他總是站在員工的角度思考才下命令」，因此他自己也會帶頭做園藝、隨手收拾東西，甚至自己洗馬桶，而且還是用菜瓜布仔仔細細的洗。就是這種同理心的管理方式，黃嘉福信心的說，「今年業績有機會兩倍成長」。

赤峰中山店長温博欽（Wen）指出，當成為設計師那天起，就夢想著有一間自己的髮廊，不想平凡過日子，想挑戰更多東西，但直到真的創業才發現，除了實現自我價值，當老闆一點也不簡單。

温博欽說，創業是孤獨的，需要關注的不只是營運，還有競品怎麼發展、流行趨勢的走向、開源節流、設計師的技術、美感培養，還有最重要的團隊成員情緒…等問題。温博欽有感而發的說：「人總是要在磨難中成長，在挫折中學習，創業對我來說是一種態度，是一個學無止境的道路」。

為什麼想創業？六張犁店長林忠韋（Enso）說得直白，「想賺錢」，但也還有另一個關鍵原因就是傳承，林忠韋說，自己從學徒到現在，一路上遇到許多貴人才有今天，因此也想用自己的力量去影響新世代，讓他們壯大，自我實現。林忠韋表示，看著團隊夥伴成長是他創業最開心的事。

3間店，走出不同文青風

好剪才短短創業三年多，選址的特色可說是同中求異，異中求同，也在一級沙龍戰區殺出重圍，走出自己的「文青風格」路線。

赤峰店 日系沙龍戰區

「赤峰店」位於一級日系沙龍戰區，內部創業店長是温博欽（Wen），他除了堅持好剪才本身既有的文青風格外，還強打近年受台灣消費者喜愛的韓系髮型來做出差異化，並透過清新明亮的裝潢成為赤峰街的網美打卡聖地。

青田店 隱身幽靜巷弄

「青田店」同樣令人驚喜，隱身在幽靜的青田街巷弄中，有如踏入城市綠洲般的幽靜與自在感，內部創業店長黃嘉福（Jerry）特別規畫有前庭與後院的空間，讓踏進青田店的消費者，更能深刻感受青田街這一帶日式懷舊的愜意風情。

六張犁 文青散步商圈

「六張犁店」落點在文青散步商圈，鄰近安和路、捷運六張犁站附近，內部創業店長林忠韋（Enso）以白色調搭配綠意植栽的開放式空間裝潢，開幕兩年已是文青界、街坊鄰居皆知的質感髮廊，也是眾多藝人與網紅指定的造型師沙龍。