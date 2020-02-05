口罩廠輪班趕工拚產量「月薪曝光」！ 網嘆：難怪缺口罩
武漢疫情在全球爆發，為了防疫各地紛紛掀起口罩搶購風潮，即使祭出限購令仍一罩難求；日前行政院對此更宣布購買口罩改採實名制，並請業者趕工生產。不過日前台南一家口罩廠的徵才文宣卻意外掀起話題，原因為上頭開出的23800元月薪，引發民眾怒火。
有網友在臉書社團「白河、東山、後壁鄕親的大小事」曝光了恆大口罩製造公司的徵才啟事。為因應政府口罩需求，恆大計畫在6日舉辦臨時人員的現場徵才，工作時間採早晚輪班制，早上8點到晚上8點一班、晚上8點到早上8點一班，預計招募30人。教育程度不拘，月薪條件則是23800元起，加班津貼另計。
據了解，台南市長黃偉哲曾親訪視察過的恆大口罩公司，為全台三大口罩工廠之一，卻在薪水條件曝光後意外引起廣大討論。不少網友紛紛留言表示，「一天12小時才23800...是休幾天阿」、「工作時間跟薪水不成比例！悲哀的台灣勞工啊！」、「薪水真的很不ok但也許只是聘請沒啥技術需求的臨時工吧！」、「難怪缺口罩！」。
對此，據《三立新聞網》報導恆大公司回應表示，薪資一定會在基本工資以上，有經驗者會調整，目前是12個小時一班，加班費和津貼另計，而4條生產線每日採3班制生產，每日最多可以產出48萬片。恆大公司也承諾，會力拚口罩產量，協助國人度過防疫難關。
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