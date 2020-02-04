武漢肺炎疫情波及...年後2場大型就業博覽會延期

農曆年過後一向是求職、轉職旺季，但受到武漢肺炎疫情影響，勞動部今表示，基於防疫考量，原定本月22日在新竹、3月14日在屏東舉辦的大型就業博覽會延後舉辦，日期將視疫情狀況另訂。不過，針對有求職、求才需求的民眾與企業，勞動部正在規劃線上博覽會，民眾可多利用「台灣就業通」網站及0800-777-888免付費服務專線，不出門也能獲得多元服務。

勞動力發展署就業服務組副組長吳淑瑛表示，受到疫情影響，考量求才廠商及求職者可能因武漢肺炎降低參與就博會的意願，原訂22日在新竹市新科國民運動中心及3月14日在屏東市千禧公園舉辦的就業博覽會推遲舉辦，後續視疫情狀況，再另訂時間。

另外3場大型就業博覽會分別是4月11日在新莊體育館、5月30日在國立成功大學、6月20日在逢甲大學，吳淑瑛說，目前還未決定延期舉辦。