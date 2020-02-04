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武漢肺炎疫情不止 比利時檢測出首宗確診病例

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武漢肺炎疫情波及...年後2場大型就業博覽會延期

2020-02-04 16:40聯合報 記者葉冠妤／即時報導

農曆年過後一向是求職、轉職旺季，但受到武漢肺炎疫情影響，勞動部今表示，基於防疫考量，原定本月22日在新竹、3月14日在屏東舉辦的大型就業博覽會延後舉辦，日期將視疫情狀況另訂。不過，針對有求職、求才需求的民眾與企業，勞動部正在規劃線上博覽會，民眾可多利用「台灣就業通」網站及0800-777-888免付費服務專線，不出門也能獲得多元服務。

勞動力發展署就業服務組副組長吳淑瑛表示，受到疫情影響，考量求才廠商及求職者可能因武漢肺炎降低參與就博會的意願，原訂22日在新竹市新科國民運動中心及3月14日在屏東市千禧公園舉辦的就業博覽會推遲舉辦，後續視疫情狀況，再另訂時間。

另外3場大型就業博覽會分別是4月11日在新莊體育館、5月30日在國立成功大學、6月20日在逢甲大學，吳淑瑛說，目前還未決定延期舉辦。

發展署指出，勞動部建置的「台灣就業通」網站，集結了就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務等資訊，還提供線上免費職涯測評工具以及「Jobooks工作百科」的職業介紹資訊，讓民眾在家就可透過一站式服務，了解自我職業性向、認識職業世界及各種政府服務資源，進而搜尋合適的工作機會，讓求職、轉職更順利。

「台灣就業通」網站提供就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務等資訊。圖/勞動部勞...
「台灣就業通」網站提供就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務等資訊。圖/勞動部勞動力發展署提供
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