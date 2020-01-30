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資訊門外漢 變網路管理工程師

2020-01-30 14:28聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

26歲的秦芝儀大學畢業後在補習班擔任班導師，雖然工作穩定但卻覺得缺乏挑戰，抱著學習第二專長轉換跑道念頭，毅然辭職報名勞動力發展署北分署「泰山職業訓練場」開辦的「網路工程師實務應用」課程。

他，不怕挑戰 薪資躍升

芝儀大學念的是特殊教育，網路資訊是全新領域，學習新技能熱忱，前年在為期半年920小時的培訓課程中，逐步學習基礎的電腦概論、硬體維修、網路規畫與管理，到進階的Windows伺服器、Linux建置與管理、雲端伺服器VMware建置與管理等，並在結訓前考取「網路架設乙級技術士」及「思科Cisco CCNA（思科認證網絡工程師）」二張證照，從原來的資訊門外漢，變成硬體維修與網路規畫管理工程師。

芝儀說，結訓後，她順利進入台灣某家資訊服務產業龍頭擔任工程師，薪水從原先補教導師的25K躍升到35K，在公司穩紮穩打累積一年半的工作經驗後，觀察到金融服務資訊化程度迅速攀升，於是轉戰金融業。由於擁有服務業的經歷及資訊長才，不但迅速獲得錄用，薪資待遇更提高到40K。

他，專技養成 從此蛻變

李中令小學時因父親的工作頻繁搬家轉學，導致他行為偏差，國中時父親病故，更讓他自暴自棄，終日沉迷網咖。一晃眼幾年過去，中令已23歲，想到自己一事無成，決心振作。過去因沒有專業技能，工作總是不穩定，他抱著「有技術就有工作」想法，到勞動力發展署北分署「花蓮職業訓練場」報名「工業用管配管（產訓班）」課程。

中令在七個月內接受1200小時專業扎實的訓練，結訓前順利考取「一般手工電銲」技術士證照。有了技術與證照的加持，結訓後很快找到一家公司擔任銲接技術人員，他也重拾書本，積極補足知識及學歷，目前半工半讀，希望先完成高工學業，下一步想進入北分署「泰山訓練場」開辦的產學訓專班合作學校就讀，努力完成大學學業，中令說：「非常感謝花蓮職業訓練場的培訓，在職訓師輔導下，讓我從一個醉生夢死的人，蛻變養成專業技術、建立自信，掌握人生目標。」

薪資補習

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