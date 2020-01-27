年後轉職調查 上班族想加薪、提升專業能力

喜迎金鼠年，年後轉職潮啟動！勞動部勞動力發展署台灣就業通網站日前就上班族進行「2020職來運轉大調查」，調查結果指出，有將近五成的受訪者想在年後轉職，且最想達成的職場目標為「加薪」，占二成一，其次是提升專業能力，占二成左右，顯示上班族最重視的是如何提升自己的職場競爭力，爭取下一個更好的工作機會。

台灣就業通「2020職來運轉大調查」調查時間為2019年11月1日至12月3日，有效樣本數1083筆，95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.98％。

調查結果發現，約四成六的受訪者，想趁著年底或農曆年後轉職，追問其想轉換工作的理由，其中有四成八的人認為，現職薪資福利不佳，二成四的人不喜歡目前的工作內容，第3名是不認同直屬主管的管理方式，占二成二左右。此外，在找工作過程中最擔心遇到的問題，有三成七的受訪者擔心薪水不符合預期，三成六憂慮自己的專業能力不足。

至於期待轉換新工作的加薪幅度，有約二成八的受訪者希望可以加薪3000到5000元不等，不過，也有近一成九的人認為「薪資並非轉職的評估因素」。

姑且不論換不換工作，台灣就業通的調查顯示，受訪者在職場方面設定的首要目標，回答「加薪」者最多，占二成一，其次是提升專業能力，占二成左右，學習新事物或第二專長則名列第三名目標，約占一成六。

值得注意的是，台灣就業通指出，有將近二成五受訪者選擇「加薪」或「升遷」，但選擇「專業提升」或「學習新事物或第二專長」的受訪者卻高達三成六，顯示上班族對於專業能力的重視，更勝於物質報酬；此外，年齡愈大的受訪者期待「加薪」與「工作穩定就好」的比率愈高，而年紀愈輕的受訪者期待「專業提升」與「學習新事物或第二專長」的比率愈高。

勞動力發展署建議，決定轉職時，多評估各項條件，如果想了解應徵職務的薪資行情，可參考勞動部職類別薪資調查動態查詢平台，做為轉職的參考，如果擔心專業能力不足，也可參加發展署的在職訓練課程及技能檢定考照，為專業加分，產業人才投資方案還補助在職勞工三年7萬元的訓練學費。