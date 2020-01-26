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年後轉職...勞動部職前訓練結合市場需求 還供住宿

2020-01-26 19:13聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部勞動力發展署分署學員，在訓練師陪同下實際練習機電整合的按圖裝配、調整、操作...
勞動部勞動力發展署分署學員，在訓練師陪同下實際練習機電整合的按圖裝配、調整、操作及維護氣壓系統。圖／發展署提供
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農曆年後就是求職、轉職旺季，勞動部勞動力發展署在全國12個訓練場，舉辦高達100班的免費職前訓練課程，兼顧產業與就業市場需求，並提供偏遠地區的參訓學員住宿服務，每年平均訓後就業率皆可達9成。年後有求職、轉職需求的民眾，可到「台灣就業通」網站搜尋課程報名。

發展署表示，發展署所屬各分署，每年都規劃各種職前訓練課程，比如針對熱門的資通訊產業，開辦智慧通訊聯網工程、網路管理與通信技術整合實務等課程，配合時下流行的文創產業，也開設了數位圖文傳播、創意商品網路行銷等課程，其他尚有水電、冷凍空調及商貿與科技物流實務等課程，課程多元，且兼顧產業與就業市場需求。

此外，為因應產業結構變遷、企業人力朝高專業技能方向發展，發展署也針對國家重點發展的5+2及AI產業，辦理電腦數值控制機械(CNC)、機電整合、智慧電子實務應用等技術含量高的訓練課程，藉由扎實訓練，引領參訓學員掌握產業發展契機，成為蓄勢待發的優質人力。

值得注意的是，除具備專業師資及完整訓練機具設備，發展署各分署還配置專業輔導員，提供學員生活、學習及訓後就業等輔導服務，在訓練期間舉辦就業市場趨勢分析及求職技巧等課程，邀請廠商辦理就業說明會或徵才活動；訓練後還會寄發推薦信或介紹信給用人單位，部分職類還會協助結訓學員報考技術士證，每年平均訓後就業率皆可達9成。

民眾如有技能不足或有意願參與職業訓練，可就近洽公立就業服務機構，或電致：北基宜花金馬分署(02)8995-6399、桃竹苗分署(03)485-5368、中彰投分署(04)2359-2181、雲嘉南分署(06)698-5945、高屏澎東分署(07)821-0171，相關課程資訊也可上「台灣就業通網站」查詢，或直接撥打24小時免付費客服專線0800-777-888洽詢職業訓練相關資訊。

求職文創產業

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