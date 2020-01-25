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鼠年新春「照」頭好 職涯加分薪情讚

2020-01-25 19:43聯合報 記者葉冠妤／即時報導

勞動部舉辦的技術士技能檢定，是國家發給的能力鑑定證明之一，每年約60萬人次報名。...
勞動部舉辦的技術士技能檢定，是國家發給的能力鑑定證明之一，每年約60萬人次報名。圖為技術士技能檢定烘焙食品職類術科測試。圖/勞動力發展署提供
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隨著產業型態變遷，證照已成為遴選人才及升遷的重要指標之一，由勞動部舉辦的技術士技能檢定，則是國家發給的能力鑑定證明之一，共開辦中餐烹調、美髮、烘焙食品、電腦軟體設計、汽車車體板金等140個職類，近年每年吸引60萬人次報名，手持技能檢定技術士證，就能為個人職涯發展加分，年後轉職獲好「薪」情。

勞動部勞動力發展署指出，技術士技能檢定開辦迄今逾40餘年，核發技術士證達860萬張，是我國能力鑑定主要方式之一。技能檢定目前開辦140個職類，近年來，每年報名約60萬人次，為國人取得從業資格重要的項目之一，其中具法規效用的71個職類，更是從業基本門檻的證明，如中式餐飲業者須僱用一定比例中餐烹調技術士，民眾取得技術士證後，才具有從事相關工作資格。

發展署表示，對於初入職場或在新的一年想轉換職場跑道的民眾，取得相關技術士證後，將可為個人職涯發展加分，尤其部分職類區分甲、乙、丙級，取得晉級技術士證後，將有助薪資成長。

發展署說，109年度技能檢定簡章已公告於勞動力發展署技能檢定中心網站，民眾可上網查詢技能檢定相關訊息；另完成今年度第1梯次全國技能檢定報名的應檢人，也可上網站，查詢報考職類學科及術科試題，以利考前準備。

勞動部職涯職場

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