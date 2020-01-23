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底薪超低年終卻有「8萬4」 網友嘆可憐揭暗黑真相

底薪超低年終卻有「8萬4」 網友嘆可憐揭暗黑真相

2020-01-23 13:51聯合新聞網 綜合報導

原PO表示朋友月薪只有最低起薪，年終卻有8萬4千。示意圖／ingimage
原PO表示朋友月薪只有最低起薪，年終卻有8萬4千。示意圖／ingimage
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許多公司已辦過尾牙，員工開心領年終，而年節返家時也不免會被詢問年終多少，或被親戚拿來比較。一位網友日前上網發文分享，他說自己的朋友在南部工廠上班，底薪勉強達到最低薪資，但年終卻有8萬4千元，令他相當吃驚，對此有內行網友揭露真相，直呼原PO朋友很可憐。

原PO昨日（22日）在「批踢踢八卦板」上發文，他說「我啊，有個朋友在南部的某工廠上班，底薪兩萬一，再加上一些有的沒的才勉強達到最低薪資，可是啊，剛才他拿年終的單子給我看，我是大吃一驚，年終竟然八萬四」，原PO指出朋友工作做不到1年，而對方跟他說這間工廠只要做滿1年就有5個月年終，令他相當訝異，他詢問網友「這種月薪超低，年終超高的薪水，你各位會做嗎？」

對此，許多網友紛紛留言，「薪水太低了吧」、「你做的到年終嗎」、「能夠月薪10萬5千然後不要5個月年終嗎」、「你有算這樣年薪多少嗎高在哪」、「這樣平均月薪2.8萬耶」、「整年total也沒多少，可憐哪」、「23x12+84/12=30K/m，是在哈囉」、「幾十年前剛出社會 就會做吧」。

而有內行網友直接點出工廠年終高的原因，「你一定要被綁一年」、「我以前的公司，年終至少都8個月起跳，雖然低薪，離職率就很低」、「逼你做滿一年」、「生產線的員工滿多這樣的」。

薪水薪資年終獎金

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