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為什麼工作上 不能隨便發揮「自我風格」？

2020-01-24 14:00聯合新聞網 文章提供／樂金文化

跟別人一起工作時，自我風格和獨創性這兩件事看似相近，其實卻是不同的兩回事。示意圖...
跟別人一起工作時，自我風格和獨創性這兩件事看似相近，其實卻是不同的兩回事。示意圖／ingimage
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邊思考邊工作，並不等於自己隨心所欲，用自我風格進行工作。

曾經有過這樣的案例：在重新設計製造機器藉以降低成本時，因為覺得舊機器上有個不需要的孔洞，就把這個設計取消掉，事後才發現在保養的時候，需要在蓋上蓋子的狀況下，將油瓶的噴嘴插進那個被取消的孔洞中注油。

跟別人一起工作時，自我風格和獨創性這兩件事看似相近，其實卻是不同的兩回事。

假如個人過於追求獨創性，導致對周遭同仁的工作造成阻礙，就沒有意義了。

以工學的角度來說明的話，與周遭同仁交流的資訊和途中互惠的成果，其實對個人工作而言屬於限制條件。比方說，不能因為只以自我風格來完成份內工作，導致拿不出隔壁同仁需要的資訊。

如果只是因為自我風格的作法造成周遭同仁的困擾，還有辦法能夠彌補，但假如這種自我風格造成遺漏某些安全步驟，就可能發展成重大的事故。與別人協同工作時的限制條件，也就是拿出交流的資訊和途中互惠的成果，多半是既定事項。就算個別的工作人員覺得麻煩，也是為了改善整體效率，確保安全。

另外，獨創性並不是目的。在組織當中，個人的工作是被規定好的，必須與周遭同仁在工作上配合，這點屬於限制條件。組織擁有目標，要改善抵達目標的程序效率，進而在目標當中獲得更好的成果，就要花心思在工作的作法上。

若是被固定的作法限制，而導致效率變差，或是成果不好時，就要發揮創意來開創獨特的作法，將效率提升好幾倍，並產生獨特的成果。獨創性不是目的，而是手段。

圖／樂金文化
圖／樂金文化
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以長遠的眼光來看，不需花費心思來思考，也不必處理各種預料外狀況的工作，確實正在消失當中。

舉例來說，工廠的焊接和組裝、電車的剪票、銀行窗口等原本由人類進行的工作，正不斷被機械取代。二○一二年，Google發表電腦不用人教就能辨識貓的開發成果，讓AI再次迎來熱潮。以往唯有人類才能做到的高度辨識，相信不久以後，電腦的正確率將會變得比人類更高。

為了不在以後的世界競爭中落敗，我們每個人都必須先思考再工作。姑且不論偏離單純作業的失誤，目前因人類判斷錯誤而產生的失誤正在增加當中。

我們需要打造強勁的團隊來因應這種社會情勢，無論遇到什麼干擾都不會落敗。這個團隊的每個成員必須在工作之前，將思考視為理所當然。

本文出自樂金文化《員工廢，都是你管太多！：21招培養下屬主動積極、進階思考的高效溝通術！》，作者／ 飯野謙次、譯者／ 李友君，未經同意禁止轉載。

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