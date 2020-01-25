組織溝通出問題 竟讓2億美金瞬間泡湯。 路透 分享 facebook

別人的意念與自己的意念不同。因此，自己的意念、思考的事情、期盼的事情及不期盼的事情，都要透過言語才能傳達給對方。

傳達不光是言語，還有動作及示意圖。數學家會借助算式，程式設計師則是使用原始碼，努力將想法傳達給對方。聲調高低和臉部表情也是表達意思的關鍵要素。種種方法搭配起來就叫做溝通。

假如只把溝通失敗當成是微不足道的錯誤，有時也會造成重大的損失。

一九九九年九月，火星氣候探測者號（Mars Climate Orbiter）下落不明。美國太空總署（NASA）發射的這架探查機，原本應該要飛上火星外圍的軌道，觀察分析並將資料傳送到地球。

當時美國國立噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）接收探查機傳來的訊號，計算修正軌道用的推力再傳過去，但最後推測下落不明的原因，卻是探查機脫離計算軌道之外，而且過於靠近火星，以致爆炸起火。

這次失誤的原因是搞錯度量單位。噴射推進實驗室是以位置資訊為基礎，來計算軌道修正資料，然後將這份資料交給製造探查機的洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin），計算噴射推力後，再送回噴射推進實驗室。

送交推進資料的機構用的單位是磅力，收受資料的廠商則以為對方給的是牛頓。一磅力約等於四．四五牛頓，換句話說，就是給了探查機將近五倍大的推力。

圖／樂金文化提供 分享 facebook

因為不是更大的錯誤，就只有五倍而已，所以九個月來任誰都沒有發覺，直到探查機試圖以不正確的推力飛上軌道時，事故終於發生。投入整個專案的經費超過兩億美金，連遠在火星的碎片和爆炸的影像都沒有傳送過來，鉅款就這樣消失了。

溝通的目的是要將個人或集團的想法，傳達給一個或一個以上的人。

想要傳達的事物有時是靜態的現狀，有時則是動態的變化，或是一連串必須追蹤時間依序進行的流程，也可能是必須根據接連發生的現象來採取不同行動的計畫，相當複雜。這裡我們就先想想一個人要如何傳達想法給另一個人。

本文出自樂金文化《員工廢，都是你管太多！：21招培養下屬主動積極、進階思考的高效溝通術！》，作者／ 飯野謙次、譯者／ 李友君，未經同意禁止轉載。