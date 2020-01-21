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YouTube創辦人陳士駿：一生當中值得花1-2年去創業與追求夢想

2020-01-21 14:10文／ 高雄市政府青年局 提供

2006年以16.5億美金天價將YouTube賣給Google的創辦人陳士駿，今晚受高市青年局邀請與青年對談，活動現場吸引千人一同聆聽陳士駿分享創辦YouTube的過程與台灣和美國創業環境的差異，本次活動也特別邀請華生資本林宗聖董長與葉匡時副市長擔任與談人，共同探討創業與全球市場趨勢等議題。

圖／高雄市政府青年局 提供
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高雄市長韓國瑜非常感陳士駿願意來到高雄與青年分享成功經驗，高雄市成立青年局目的就是希望讓青年局作為年輕人與政府溝通的單一窗口，並且引進外部的資源與人脈幫助青年朋友，藉由國際創業家的成功經驗，讓大家能夠面對快速變遷的全球市場競爭力。

陳士駿表示，2005年的時候與其他創辦人共同創辦YouTube，一開始只是約會網站的雛型，後來因為歷經失敗才轉型成綜合的影音上傳平台，很多時候創業過程都是一直不斷得變化，原始的構想有時候並不見得能夠對應市場需求，創業踏出第一步是最重要的，不要一開始就顧慮失敗，一生當中值得花一些時間去創業和追求夢想，風險其實並沒有各位想的那麼大，鼓勵年輕人在創業過程中要不斷嘗試與挑戰失敗，才能夠有機會成功。

圖／高雄市政府青年局 提供
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葉匡時副市長指出，高雄市青年局在這三個月的時間，做了很多改變高雄青創圈的事情，很多事情他也都有親自參與；希望未來陳士駿也能多來高雄，為高雄帶來更多創投資金跟國際人才，促進高雄新創產業發展，高雄市政府已準備豐沛能量及資源，鼓勵有想法、有行動力的新創團隊在高雄生根茁壯。

圖／高雄市政府青年局 提供
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青年局林鼎超局長補充，高雄青年創業貸款第一批已經審查完成，大型的高雄創世代徵選活動目前也收到全國近100家新創報名，代表高雄市是能夠吸引創業家來發展，希望大家未來能夠多上青年局的官網與粉絲團，瞭解高雄市政府推動的青年政策與善用青年局的資源與服務。

圖／高雄市政府青年局 提供
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