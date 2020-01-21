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春安勞檢 客運司機單月加班逾90小時

2020-01-21 00:29聯合報 記者章凱閎吳姿賢胡瑞玲江國豪／連線報導

勞動部昨到屏東台鐵潮州機廠主體工程進行春安勞動檢查，因高處作業區無設置護欄等設備...
勞動部昨到屏東台鐵潮州機廠主體工程進行春安勞動檢查，因高處作業區無設置護欄等設備不足，共開罰六十三萬元。 記者江國豪／攝影
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因應春節勞工超時工作頻繁，勞動部昨率隊赴北、中、南三地進行春安聯合檢查，其中北區發現七家國道客運有三家司機延長工時過長，其中一家單月加班時數甚至超過九十小時，幾乎快是法定上限四十六小時的二倍，另也未符合七休一規定。依法每項可處二萬元至一百萬元罰鍰。

春安聯合檢查針對大型公共工程、石化工廠、大樓外牆清洗等高風險工作場所，及涉及公眾安全或業務異常忙碌的交通運輸業、零售量販店、儲配運輸物流業等事業單位，迄今至少實施勞檢三千三百家次。

勞動部說，北區聯合檢查板橋客運轉運站的七家業者，其中統聯客運、國光客運、大有巴士三家業者共違反十四項次，包括司機加班時數超過法定上限四十六小時，且未符合七休一規定。另林口發電廠違反十三項次、停工二項次，內容多為職場防護措施不足為主。

統聯客運說，勞動部查核十一月班表，他們自己試算司機有超時約七、八十小時，主因是台北往返高雄或屏東的長途車，一有交通狀況就容易超過表定開車時間，目前已向交通部申請將長途路線改為兩段式，例如北高改為台北到台中以及台中到高雄，獲主管機關研議當中。

大有巴士說，勞動部查核十月班表，後已增加駕駛員改善情況，且勞動部跟業者計算工時方法有不同處，已向勞動部提出申覆。

國光客運則說，客運駕駛流動率高，業者對超時問題也很頭痛，但一定會透過增聘人力、調整班表改善。

中區聯合檢查長春石油化學苗栗廠，違反十一項次、停工一項次，內容以職場防護措施不足為主。南區聯合檢查台鐵CL121標潮洲機廠主體工程，其中潮州機廠工程高處作業區因無設置護欄、施工架未與結構物妥實連結、防坍塌擋土支撐、防墜落安全網都有設備不足，共開罰六十三萬元，有立即危險的作業場域，當場予以停工處分。

「不怕一萬，只怕萬一。」勞動部長許銘春說，處分不是春安聯合檢查的目的，重點是在提醒雇主改善勞動安全，例如潮州機廠主體工程共有一二六名外籍移工為台灣建設在努力，盼雇主對移工施予專業教育訓練及安全的工作及住宿環境，以保障移工安全。

勞動部移工

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