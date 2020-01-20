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試用期後「3選1」僅一人能留下 網：當選秀節目在搞？

2020-01-20 17:40聯合新聞網 綜合報導

一名網友在ptt上表示，農曆年前錄取了新的工作，卻有可能在試用期後被資遣。示意圖...
一名網友在ptt上表示，農曆年前錄取了新的工作，卻有可能在試用期後被資遣。示意圖/ingimage
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年關將近，許多人都會趁著這個時機轉換跑道，尋找新的工作。有一名網友就在社群網站上發文，表示自己最近想換工作，錄取了一間小公司的助理，但主管卻提到會由3人在試用期內同時競爭這一個職位，讓網友相當苦惱到底該不該接受這份挑戰？對此，有網友就直言，「這難道是什麼選秀節目嗎？」

一名網友在ptt上發文表示，自己剛出社會，算是職場的新鮮人，最近想換新的工作，也錄取了一間製造業小型公司PM助理的職位。原Po接著說到，這間公司雖然規模較小，但薪水、福利都很不錯，辦公室的氣氛也算是融洽。

然而，面試時主管向他表示，公司會同時找3名新進的PM助理，等3個月的試用期結束後，只會有一名表現最好的人留下來，讓原Po不知道面對如此的不確定性，是否真的要進這家公司拼拼看？因此發文想聽聽網友們的看法，原Po也問到：「這種篩選方式在一般公司常見嗎？」

對此，有網友就回應說到，這種篩選方式根本不常見，紛紛勸退原Po「不要去，浪費時間而已」，認為若是3個月後沒有成功留下，到時候又要重新適應新工作會很辛苦；也有網友直言「又不是什麼選秀實境節目，別浪費時間，找一個欣賞你的公司吧！」、「別蠢了，就算你過了這關，後面還不知道會有什麼智障篩選」。

但也有網友認為，「這家公司願意花費三個人3個月的成本來挑選適合的人選，至少算是肯花錢在員工的挑選上」，或許是如此才能像原Po提及的辦公室氣氛很不錯，認為這家公司做的比一般中小企業還要好，有網友則笑稱「結果三個月之後三個都辭退就好笑了」。

網友在ptt上詢問大家的意見。圖/ptt
網友在ptt上詢問大家的意見。圖/ptt
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面試選秀薪水

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