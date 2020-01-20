離職無法回鍋=職場潛規則？ 過來人中肯點破關鍵

就快過年了，很多人也會趁著年後轉職潮跳槽到別的公司以換取更優渥的待遇。不過工作來來去去，卻也有無法回鍋的潛規則？有位網友近日就好奇發問「離職就無法回鍋是真的嗎？」，貼文一出也引發許多網友熱議。

一名網友發問「離職就無法回鍋？」引發其他人熱烈討論。 圖片來源/PTT 分享 facebook

他在PTT提到，不二次錄用曾經離職的員工似乎是很多公司的潛規則，尤其是待遇不差的科技廠，更表示自己當初從前東家離職時，也事先被老闆告誡過無法回鍋，但他現在卻又再度要去前公司面試，讓他忍不住發文求問「我這樣是不是要收感謝函了？」

網友紛紛回應不少企業真的有這樣的潛規則，「有些企業真的是離職永不錄用，最好先探聽好」、「我是被新人搞走後，尋求幫助而厚臉皮詢問回鍋被拒，才明白離職時老闆特約飯局挽留的嘴臉的背後含義，因此上了一課」、「我們公司最近就幾個託以前主管告訴公司想回來的，送到人資就打槍了」、「台塑就是離職永不錄用」。

網友提到其實能不能回鍋狀況因人而異。 示意圖/ingimage 分享 facebook

不過也有網友表示狀況因人而異，「看離職前有沒有撕破臉啊」、「看你怎麼離職的吧」、「先問你當初為何離職？」、「看當時有沒有好聚好散吧」、「看離開的原因跟和公司的關係打得如何吧」、「看離職原因跟離職時處理得好不好」。

更有過來人犀利指出，其實只要能力好，根本沒有所謂的潛規則，「我曾經離職，後去別地方工作一陣子被前老闆找回去，薪水比以前高」、「我GG（註：台積電）離職後，還有被找回去面試，而且是竹科離職，被南科面試，是單位主管直接找我的，不是透過人資找」、「有能力的，高薪把你請回來，反之，降半薪都無法回去」、「假的，工作能力好回鍋薪水跳更高」」、「很多公司都很喜歡回鍋的吧，比較熟悉公司業務，馬上上手」。