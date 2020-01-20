公務員薪水在台北是哪個等級 網曝關鍵：我赤貧！

考上公務員是許多大學新鮮人的目標。示意圖/ingimage 分享 facebook

許多新鮮人在選擇工作時，最先考慮的因素是薪水高低，再來才是興趣取向與未來發展的可能性。更有不少人為了安全的鐵飯碗，大學時就開始苦讀高考力拚公務員。有網友就在社群網站上發文詢問，以高考公務員來說，薪水在台北算是什麼樣的階級？網友紛紛留言分享看法，也有人認為關鍵不是在薪水上，而是房產問題。

一名網友在ptt上發文表示，社會上貧富差距越來越大，以高考公務員來說，剛開始起薪四萬五左右，工作幾年後調升至五、六萬，這樣的薪水在臺北算是貧窮還是中產階級？詢問廣大網友的意見與看法。

有網友就直言：「中產好嗎？三萬就是比平均還好、懂？」認為公務員的薪資高於基本工資，應算是中產階級。也有很多人表示，這樣的薪水是「赤貧」、「貧，勉強讓你餓不死的那種」、「貧，年收150W勉強中產」，認為年收入應至少有150萬以上才能勉強算是中產階級。有網友認為這雖是「貧民階級，但更多人沒四、五萬留在台北」。有人覺得至少公務員工作穩定、能準時上下班，在某種程度上已達成中產階級的標準。

不少網友則是點出關鍵就在「有房子嗎？」，「台北沒房=貧」、「在臺北市又沒房的話算乞丐吧」、「台北沒祖產是貧，很辛苦的」認為拿著公務員的薪水在台北生活，若是沒有自己的房子，那就算是貧窮；如果爸媽有房就還算過得去，「如果父母有兩套房則可直接晉升人生勝利組」。