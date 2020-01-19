勞工春節出勤 可補休或領加班費

客運業等勞工春節連假通常得出勤，勞工局特別呼籲業者遵守法令，給補休或加班費。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

依照勞基法規定，1月24日（農曆除夕）到27日（大年初三）是國定假日，勞工同意出勤時業者須依法加倍發給工資，如又碰到休息日或例假日，可擇日補休，如違法最高可罰100萬元。台中市勞工局表示，前年就有業者遭檢舉，事後得補足薪資，還被罰數萬元。

農曆除夕到大年初三是國定休假日，且今年1月25日（初一）及26日（初二）又是例假日，在1月28日（初四）及29日（初五）補休，如勞工這兩天出勤者應依休假日性質加倍發給工資。

另今年2月15日為補班日調至1月23日休假，當天出勤者，應依原本2月15日休假性質加給工資，2月15日出勤者則依原約定工資給付。

勞工局表示，如將春節除夕到大年初三等國定假日與其他工作日對調，應事前徵得「個別」勞工同意協商調移。另勞工休假日出勤，可經雇主同意換補休，但雇主不得單方面要求勞工只能申請補休不能換加班費。

台中市政府勞工局長吳威志指出，從事零售量販業、旅遊業、餐飲業、物流業及客運業等勞工春節連假通常得出勤，他特別呼籲業者遵守法令。前年就有勞工過年後點算工資，發現業者未依規定給加倍薪資，馬上向勞工局檢舉，業者除薪水照給又被罰款。

事業單位年節期間出勤者如有違法，勞工局依法可處2萬至100萬元罰款，且公布事業單位名稱及負責人姓名，並限期改善。