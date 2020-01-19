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罷韓第二階段若達標 李艷秋：韓國瑜應請辭

春節發薪補假看這裡 業者違規最高罰100萬

2020-01-19 14:48聯合報 記者陳秋雲／即時報導

依勞動基準法及內政部規定，1月24日（農曆除夕）到27日(大年初三)是國定假日，勞工同意出勤依法加倍發給工資，碰到休息日或例假日，擇其他工作日補休，如違法最高可罰100萬元。

台中市政府勞工局長吳威志指出，從事零售量販業、旅遊業、餐飲業、物流業及客運業等勞工春節連假出勤，呼籲業者遵守法令，避免員工超時工作。

勞工局表示，如將國定休假日與其他工作日對調，則應事前徵得「個別」勞工的同意協商調移；另勞工休假日出勤，勞工也可經雇主同意換取補休，但雇主不得單方片面要求勞工僅得申請補休不能換取加班費。

事業單位如依政府辦公日曆表出勤的行業者，今年2月15日為補班日調至1月23日休假，當天出勤者，應依原本2月15日休假性質加給工資，2月15日出勤者則依原約定工資給付。

事業單位年節期間出勤如違規定辦理，勞工局依法可處2萬至100萬元罰鍰，且公布事業單位名稱及負責人姓名，並限期令其改善。

事業單位或勞工朋友如有勞動權益相關問題，或希望了解最新勞動法令動態，可加入台中市政府勞工局LINE@，或至該局網站（https://www.labor.taichung.gov.tw/）首頁「勞動基準法專區」查詢，也可撥打04-22289111分機35200、1999市民專線，或至市府文心樓1樓聯合服務中心櫃檯諮詢。

春節國定假日出勤，有關薪資補假都有規定，
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勞工局補休

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